Formation de préposé à domicile : plus de 4500 demandes pour 1000 bourses

La formation rémunérée de préposé au soutien à domicile est victime de son succès. En seulement 10 jours, plus de 4500 personnes ont déposé une demande d'admission. Sauf que pour l'instant, Québec n'offre que 1000 bourses.

La nouvelle vague de bourses de 12 000 $ pour former 1000 auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) a suscité énormément d’enthousiasme partout au Québec.

Les 44 places disponibles au Centre de formation professionnelle Fierbourg ont été comblées en un claquement de doigts.

On a eu autour de 170 demandes d’inscription en date d’aujourd’hui , raconte le directeur du Centre, Yves Néron.

Son établissement a déjà formé des centaines de nouveaux préposés aux bénéficiaires depuis le lancement des formations payées, lors de la pandémie, pour pallier le manque de main-d’œuvre dans le réseau de la santé.

Yves Néron est le directeur du Centre de formation professionnelle Fierbourg, à Québec.

Évidemment, l’attrait des bourses est extrêmement positif pour les élèves , explique le directeur, qui souligne que le taux d’abandon est très faible, moins de 2 % , pendant les formations.

La nouvelle cohorte des prochains préposés au soutien et aux soins à domicile arrivera le 28 mars. La formation, qui dure 705 heures, prendra fin le 20 décembre 2024. Les étudiants devront ensuite travailler au moins six mois dans le réseau pour toucher l’entièreté de leur bourse.

Bourses limitées

Le directeur du Centre de formation professionnelle Fierbourg souligne qu’il aurait la capacité d'ouvrir des classes de formation supplémentaires dès le 31 mars, vu la forte demande, mais que les bourses du gouvernement se font attendre.

Selon les ententes qu’on pourrait avoir avec le Ministère, on serait capables de fournir trois autres cohortes.

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, soutient qu’elle va évaluer la situation, mais elle ne s’engage pas à ouvrir une autre vague de formations payées pour des préposés spécialisés en soins à domicile.

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés du Québec

C’est la capacité des enseignants, des formateurs, et les capacités des équipes sur le terrain d’accueillir de nouvelles personnes [qui doivent être prises en compte]. Il faut un équilibre.

Depuis la pandémie, plus de 10 000 personnes ont suivi (ou suivent encore) des formations écourtées et rémunérées pour devenir préposé aux bénéficiaires. La ministre souhaite continuer à offrir ces formations pour les lieux d’hébergement de soins de longue durée comme les CHSLD et les RPA .

Tant qu’il y aura des besoins, le gouvernement sera là pour trouver des [solutions de rechange] au manque de main-d'œuvre , soutient la ministre.

Bel effort… mais insuffisant

La commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, salue l’initiative du gouvernement, mais elle souligne que 1000 nouveaux préposés spécialisés en soins à domicile, c’est insuffisant.

Ça ne répondra pas aux besoins futurs. Les [problèmes] sont beaucoup plus larges que ça. Et on doit assurer la viabilité du financement des soins à domicile.

Le dernier rapport de la commissaire au sujet des soins à domicile au Québec est d'ailleurs accablant. La province a dépensé 2,155 milliards de dollars en services à domicile en 2023, un montant en queue de peloton comparativement aux autres provinces canadiennes.

Le système de soutien à domicile est vraiment basé sur des assises très fragiles, explique la commissaire. On répond très peu aux besoins des personnes qui sont suivies en soutien à domicile.

La commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay

Joanne Castonguay recommande au gouvernement d'adopter une stratégie d'ensemble et de faire des investissements immédiats afin d'éviter une explosion des coûts alors que la population vieillit rapidement au Québec.

Chaque année, environ 350 000 personnes reçoivent des soins à domicile au Québec de la part d'infirmières, d' ASSS et d'ergothérapeutes ou encore de l’aide domestique. À ces gens s'ajoutent 19 000 personnes dont les noms se trouvent sur des listes d’attente.

Les experts projettent que d’ici 2040, plus de 545 000 bénéficiaires auront besoin d'aide à domicile.