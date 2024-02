Attaques de James Smith : l’enquête sur l’arrestation et la mort du tueur commence

Une nouvelle enquête s’ouvre lundi au sujet des attaques au couteau survenues le 4 septembre 2022 en Saskatchewan. Près d’un mois après la fin d’une première enquête portant sur les victimes et sur les moyens à prendre pour éviter qu’un drame similaire se répète, celle qui débute cette semaine se penchera sur l'arrestation et la mort du tueur, Myles Sanderson.

Ce dernier a poignardé 11 personnes et en a blessé 17 autres dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon. Il s’agit de la pire attaque à l’arme blanche de l’histoire du Canada.

S'en est suivie une chasse à l’homme pendant trois jours.

Au cours de cette période, le fugitif s’est réfugié dans un campement rudimentaire. qu’il a lui-même aménagé près du village de Wakaw, à environ 90 km de Saskatoon.

Trois jours après les attaques, les forces de l’ordre ont repéré un véhicule volé dans lequel se déplaçait Myles Sanderson près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon.

Alors que le fugitif refusait de s’arrêter, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada ont utilisé la technique d'immobilisation provoquée, ce qui a précipité le véhicule dans le fossé.

Plusieurs policiers de la Gendarmerie royale du Canada ont contribué à l'arrestation de Myles Sanderson. (Photo d'archives)

Au moment de son arrestation, Myles Sanderson s'est écroulé après s'être retrouvé en état de détresse respiratoire.

Des ambulanciers ont alors commencé à lui offrir un soutien médical avant de l’emmener à l’Hôpital Royal universitaire de Saskatoon, où son décès a été déclaré.

Deux enquêtes pour deux événements distincts

Selon la Loi sur les coroners, une enquête doit être menée lorsqu’une personne meurt alors qu'elle est en détention, à moins que le coroner en chef n'estime que cette dernière est décédée de manière naturelle et que cette mort était inévitable.

À travers l’enquête qui débute lundi, les membres du jury devront déterminer la cause du décès de Myles Sanderson, en plus de confirmer le lieu et le moment de sa mort. Ils pourront également faire des recommandations pour éviter qu’une mort similaire ne se répète.

« Impulsif, irritable et sans remords » : c'est ainsi que Matt Logan, psychologue aux enquêtes criminelles, a décrit Myles Sanderson lors de l'enquête du coroner tenue en janvier dernier. (Photo d'archives)

Les jurés seront sélectionnés au hasard parmi un bassin de citoyens. Le Bureau des coroners de la Saskatchewan tentera d’avoir une représentation équitable de jurés autochtones, comme c’était le cas pour l’enquête du coroner tenue en janvier.

Au cours des cinq jours d’audience, les jurés pourront notamment entendre le témoignage des policiers ayant participé à l’arrestation de Myles Sanderson, et du médecin judiciaire ayant effectué l'autopsie.

En tout, un peu plus de 10 témoins devraient être entendus.

Le coroner en chef de la province, Clive Weighill, admet que le fait de connaître les attaques perpétrées par Myles Sanderson avant son décès aura probablement un impact dans cette enquête. Il souligne toutefois que l’enquête menée en janvier sur le drame lui-même et celle qui s’ouvre cette semaine portent sur deux sujets différents.

Ce qui s’est produit dans la Nation crie James Smith le 4 septembre est totalement différent de ce qui est arrivé [à Myles Sanderson] quand il est mort , rappelle-t-il. Il y a une séparation claire entre ces deux événements.

Se déroulant à l'hôtel Saskatoon Inn, dans la Ville des Ponts, cette enquête devrait durer toute la semaine, pour se conclure le vendredi 1er mars.