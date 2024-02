Crevette : la crise crée de l’incertitude pour des usines de la Péninsule

L’incertitude plane sur les conséquences que la chute des stocks de crevette pourrait avoir pour les quelques usines qui transforment encore la crevette dans la Péninsule acadienne.

Le maire de l'Île-de-Lamèque, Bernard Savoie, suit la situation de près. Il ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais il doute que ce soit positif.

C’est sûr qu’il n’y a pas encore de décision qui a été prise sur quoi que ce soit. C’est vrai que ça pourrait avoir un effet négatif sur notre communauté. Nous autres, c’est la première ressource, la pêche , explique-t-il.

C’est pas bon pour la communauté. Ce n’est pas bon pour l’économie.

Hédard Haché, un ancien employé de la Coopérative des Pêcheurs de Lamèque – une des seules usines qui transforme encore la crevette dans la région – rappelle toutefois que l’entreprise a plusieurs cartes dans sa manche.

Ça affecte les travailleurs, mais il y a d’autres productions qui vont se faire pareil. S’il y a du poisson rouge [sébaste]. Il y a le crabe, il y a le hareng. Il y a beaucoup de production , dit-il.

Des crevettiers ont aussi affirmé que les quotas seraient trop faibles pour que les transformateurs se lancent dans l’aventure cette année.

Au moment où on se parle, on ne voit pas comment on va pouvoir ouvrir une usine parce que les coûts pour l'ouverture puis la biomasse qui nous est accordée, ben tu peux rien faire avec ça , a lancé Hector Chiasson, un pêcheur de Lamèque, lors d’une manifestation des crevettiers en Gaspésie, mardi.

Il est toutefois difficile d’avoir une vision d’ensemble. Les gens ne se bousculent pas pour parler de la situation dans la région.

La direction de la coopérative – les mieux placés pour donner l'heure juste – n'était pas disponible pour répondre aux questions de Radio-Canada vendredi.

À Caraquet, l’usine Belle-Baie n’a pas transformé de crevettes l’an dernier.

