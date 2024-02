Le virage numérique a fait exploser les plaintes à la SAAQ

Le lancement chaotique de la plateforme SAAQclic a fait bondir le nombre de plaintes acheminées à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Au cours des 12 mois qui ont suivi la mise en service du portail, en février 2023, la SAAQ a reçu près de 15 000 plaintes, soit plus que dans les cinq années précédentes combinées.

La transition numérique de la société d’État vers le portail SAAQclic a été pour le moins difficile. Dès l’inauguration de la plateforme, le 20 février 2023, des problèmes techniques sont apparus.

Les ratés du système et la complexité du processus d’authentification permettant d’y accéder ont rapidement incité des milliers de citoyens à se présenter à un point de service de la SAAQ , provoquant d’interminables files d’attente.

SAAQclic doit permettre aux usagers d'effectuer en ligne les opérations et les transactions courantes pour lesquelles ils devaient autrefois se présenter à un comptoir. (Photo d'archives)

L’implantation houleuse du nouveau système Internet a visiblement eu des répercussions négatives sur l’expérience client.

À l’aide d’une demande d’accès à l’information, Radio-Canada a obtenu le nombre de plaintes que la SAAQ a reçues depuis la mise en service de SAAQclic.

Hausse record

Entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, 14 893 plaintes ont été formulées auprès de la société d’État. C’est environ 2000 plaintes de plus que le total des cinq années précédentes (12 871).

Il s’agit également d’une augmentation de 200 % par rapport à 2022 (4883 plaintes), qui avait pourtant été une année record. À titre comparatif, entre 2018 et 2022, la SAAQ a enregistré en moyenne 2574,2 plaintes par an.

Le nombre mensuel de plaintes a atteint un sommet en mai 2023, quand il a frôlé la barre des 2000 (1980).

Talonné par les partis d'opposition, le ministre responsable du Numérique, Éric Caire, avait fini par admettre, près d'un mois après le lancement de SAAQclic, que l'opération avait été un «fiasco». (Photo d'archives)

Même si l’on observe depuis une tendance à la baisse, la quantité de plaintes reçues demeure élevée. En janvier 2024, la SAAQ en a reçu 905.

La SAAQ affirme que sa méthode de catégorisation des plaintes ne permet pas d’isoler celles liées spécifiquement à la plateforme SAAQclic des autres plaintes.

Elle précise qu’une plainte peut comporter plus d’un motif. Par exemple, une plainte formulée par un utilisateur de SAAQclic pourrait se retrouver à la fois dans les catégories Disponibilité des services (pannes, bogues) et Services automatisés, simplicité d’utilisation .

Impacts sur les services

La SAAQ reconnaît que les changements découlant de la transformation numérique ont eu des impacts sur certains services offerts aux clients et ont contribué, par le fait même, à l’augmentation du nombre de plaintes.

La migration des systèmes informatiques de la SAAQ a mis la patience des usagers à rude épreuve à l'hiver et au printemps 2023. (Photo d'archives)

Elle cite en exemple l’implantation de la nouvelle plateforme web, les changements aux services tels que l’envoi de la plaque d’immatriculation par la poste et la prise de rendez-vous pour les services en personne.

Accompagnement des clients

La hausse du nombre de plaintes peut être attribuée en partie à ces nouvelles façons de faire , indique l’organisation dans un courriel à Radio-Canada. Notons que la SAAQ n’a pas voulu nous accorder d’entrevue à la caméra.

La Société ne minimise pas les impacts des difficultés rencontrées à la suite du déploiement de SAAQclic. Sa priorité est donc tournée notamment vers l’accompagnement des clients dans le cadre de ces changements ainsi que la prise en charge des plaintes.

La société d’État rapporte avoir servi plus de 10 millions de clients depuis le lancement de SAAQclic, dont 3,7 millions en ligne. Elle souligne que le nombre de plaintes reçues représente 0,15 % du nombre total de clients servis.

L'indice de satisfaction globale de la clientèle à l'égard de SAAQclic est de 7,90/10 pour toute l'année 2023, indique la SAAQ. (Photo d'archives)

La SAAQ tient à rappeler que le déploiement de sa nouvelle plateforme électronique était d’une taille et d’une complexité sans précédent .

À preuve, 80 % de ses systèmes de mission ont été remplacés, précise-t-elle.

La SAAQ assure que la situation des services offerts au comptoir s’améliore et qu’un retour à la normale a été constaté depuis le 10 août dans la très grande majorité de ses points de service.

Quant au nombre de plaintes, elle fait remarquer que les 905 plaintes reçues en janvier représentent une diminution par rapport à la moyenne de près de 1400 plaintes par mois dans les 6 mois ayant suivi le déploiement de SAAQclic.

Tout n'est pas réglé

Si la situation tend à s’améliorer, tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant si l’on en croit des usagers rencontrés par Radio-Canada.

Stéphanie Chabot, une résidente de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, rapporte que la SAAQ a mis fin à ses prélèvements bancaires automatiques et à ceux de son mari, sans les prévenir.

Geneviève Guilbault a dû écourter un voyage en Europe l'hiver dernier pour venir gérer la crise qui a suivi le déploiement de SAAQclic. (Photo d'archives)

Mme Chabot a tenté de corriger la situation en se rendant sur la plateforme SAAQclic, mais elle n’a jamais été capable de se connecter.

J'ai essayé d'appeler la SAAQ et ça disait qu'il y avait un volume d'appels trop élevé, donc, ça raccrochait. Je n'étais pas capable de parler à personne. J’ai donc essayé de me connecter en ligne à l’aide de mon numéro d’avis de cotisation, mais le site ne le reconnaît pas. Il dit que ce n'est pas le bon numéro , raconte la Catherinoise.

Je n'aime pas leur site. Juste pour immatriculer, c'est compliqué, prendre un rendez-vous aussi, et ça, c'est quand ça ne plante pas. Tu choisis une section, une heure, et oups, c'est disparu, le système tourne dans le beurre.

Mme Chabot a fini par joindre la SAAQ au téléphone. Ce n’est toutefois qu’au bout de plusieurs appels qu’elle a réussi à réactiver les prélèvements automatiques. Elle et son mari ont alors pu payer leur renouvellement et éviter la suspension de leurs permis.

Au début, ils ne voulaient pas. Il a fallu que je m'obstine avec eux autres pour dire : "non, non, vous ne comprenez pas là. Moi, mon mari, il est camionneur. Il ne peut pas se permettre de rouler sans permis ou avec un permis invalide" , relate Stéphanie Chabot.

Même si elle est inscrite aux prélèvements bancaires automatiques, Stéphanie Chabot a reçu un courrier (photo) l'invitant à procéder au paiement de ses droits de permis avant le 22 janvier. À l'intérieur de la même enveloppe se trouvait un avis de prélèvement bancaire, ce qui l'a laissée perplexe.

Un autre client de la SAAQ , Guy Châteauneuf, rapporte de son côté être toujours dans l’attente de son avis de renouvellement d’immatriculation, qu’on lui envoie habituellement au mois de décembre. Il a tenté de régler le problème en contactant la SAAQ , mais le résultat n’a pas été des plus concluants.

Quand j'ai vu que je ne recevais rien, je les ai appelés, mais quand t'appelles à quelque part puis que ça dit : "là, choquez-vous pas, soyez courtois puis toute", là, d'habitude, ça ne regarde pas bien. J'ai dit : "ouais, ça va être l'enfer", puis effectivement, c'est l'enfer. Ce n'est pas de la faute aux personnes qui répondent au téléphone, mais tabarouette, ça n'a pas de bon sens , dénonce le Lévisien à la retraite.

M. Châteauneuf a porté plainte auprès de la SAAQ il y a plus de deux semaines. Il a depuis eu quelques échanges téléphoniques avec une employée de la société d’État, qui lui a assuré que son dossier faisait l’objet d’un étroit suivi.

Il ne se passe rien

Quand Radio-Canada lui a parlé, jeudi, le résident de Lévis n’avait toujours pas reçu son avis de renouvellement, qui arrive à échéance le 28 février.

J'ai appelé [l’employée de la SAAQ] la semaine passée. Elle a dit : "inquiétez-vous pas, je vous surveille". Ouais, je suis bien content de savoir ça, mais il ne se passe rien encore.

Guy Châteauneuf attribue la non-réception de son avis d’immatriculation aux problèmes découlant de la transition numérique opérée par la SAAQ .

Avec les ordinateurs puis tout ça, on dirait depuis un bout de temps-là qu’il n'y a plus rien qui va droite. Ça va tout croche. À un moment donné, ils vont se surveiller quelque part, mais définitivement, ça n'a pas été un succès leur affaire d'informatisation. Ils ont l'air d'avoir des problèmes avec l'informatique au gouvernement, ça n'a pas d'allure. On le voit du côté médical, on le voit partout , dénonce le retraité.

À la mi-novembre, la SAAQ estimait que les problèmes entourant la mise en service SAAQclic avaient coûté 41 M$ en embauches additionnelles, heures supplémentaires et autres mesures. (Photo d'archives)

Guy Châteauneuf est lui aussi inscrit aux prélèvements bancaires automatiques. C’est de cette manière qu’il a récemment acquitté les droits de son permis de conduire. En temps normal, son paiement d’immatriculation est prélevé à la mi-mars.

S’il n’a toujours pas reçu son avis le 28 février, il tiendra pour acquis que la SAAQ prélèvera son paiement dans les semaines qui suivent comme à l’habitude. Pas question pour lui de se priver de conduire.

J'ai regardé dans mes relevés puis c'est autour du 17 mars que ça se faisait automatiquement. Ça fait que je ne me suis jamais cassé la tête avec ça. Ce sont eux qui déterminent la date [où ils] vont aller chercher l'argent [dans mon compte]. C'est pour ça qu'avant le 17 mars, je ne me fatiguerai pas avec ça. Je vais prendre ma voiture comme à la normale, on verra , confie Guy Châteauneuf.

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard