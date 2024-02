En chiffres : la hausse des opérations policières liées au crime organisé à Québec

L'augmentation de la violence entre groupes criminels dans la dernière année se reflète dans des données du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) obtenues par Radio-Canada.

De 2020 à 2023, dans la plupart des catégories, le corps policier note des augmentations des interventions liées au projet MALSAIN, initiative qui vise à lutter contre la violence liée au trafic de stupéfiants et au crime organisé.

Interventions et enquêtes en lien avec le projet MALSAIN du SPVQ de 2020 à 2023 2020 2021 2022 2023 Nombre de dossiers enquêtés 51 103 96 127 Nombre de perquisitions 30 105 91 165 Nombre d’arrestations 37 111 120 208 Nombre de véhicules saisis 5 7 17 25 Valeur en argent saisie 84 487 $ 127 378 $ 363 520 $ 282 031 $ Nombre d’invasions de domicile 33 19 24 37 Source : Service de police de la Ville de Québec (SPVQ)

C’est au niveau du nombre de dossiers de perquisitions et d’arrestations que les augmentations se font sentir. Passant chacun respectivement de 30 et 37 en 2020 à 165 et 208 en 2023.

Le nombre de saisies d'armes à feu a quadruplé. La police a aussi commencé à cumuler des statistiques en 2021 sur ce qu’elle qualifie d’armes s’apparentant à des armes à feu véritables , ce qui peut entre autres inclure les armes fabriquées à l’aide d’imprimantes 3D.

Données du projet MALSAIN en lien avec des armes à feu de 2020 à 2023 2020 2021 2022 2023 Nombre d’armes à feu saisies 9 26 40 39 Nombre d’armes s’apparentant à des armes à feu véritables* ND 30 32 72 Nombre d’armes à impulsion électrique saisies 3 4 9 14 Nombre de dossiers impliquant au moins un coups de feu 3 8 2 9 *Le SPVQ ne compilait pas de statistiques sur les armes s’apparentant de vraies armes à feu avant 2021. Source : Service de police de la Ville de Québec (SPVQ

Guerres de gang

En 2023, le taux de criminalité a augmenté de 13 % à Québec par rapport à l'année précédente, selon le SPVQ . C’est principalement dû à la violence des groupes criminalisés.

L’année 2024 ne s’annonce pas bien mieux pour la région et le climat est tendu entre les groupes criminels. Le projet MALSAIN a déjà été impliqué dans différents cas d’arrestations à Québec.

Lundi, une prise d'otages à Saint-Malachie, dans Chaudière-Appalaches, de sympathisants des Hells Angels par des trafiquants de drogue indépendants a mal tourné et une personne est morte de causes criminelles , selon la Sûreté du Québec (SQ).

Vendredi, trois personnes ont été arrêtées à Montmagny en lien avec cette affaire.

La SQ a d’ailleurs depuis dépêché une centaine de renforts provenant du Grand Montréal dans l'est du Québec pour mettre fin au conflit opposant des gangs de rue, comme la Blood Family Mafia (BFM), aux Hells Angels dans la région de la Capitale-Nationale.

Pendant la fin de semaine, 20 suspects soupçonnés d'avoir des liens avec des groupes criminalisés ont été arrêtés principalement à Québec et en Chaudière-Appalaches.

Le projet MALSAIN a été formé en février 2019 avec un investissement de 500 000 $.

En octobre 2020, la province a pérennisé l'initiative à l'aide d'un investissement de 4 millions de dollars.

Il regroupe une vingtaine de policiers des unités d’enquêtes, de services spécialisés et de la patrouille.