Le meilleur troupeau laitier au pays se trouve au Kamouraska, selon le palmarès 2023 du Réseau canadien pour l'excellence laitière Lactanet. La ferme Drahoka s’est hissée pour la première fois au sommet de ce classement qui recense les 25 meilleures fermes laitières au Canada.

Les propriétaires de la ferme Drahoka, les frères François et Sylvain Drapeau, sont des habitués du palmarès, mais ils n’ont jamais remporté la première position. Dans les neuf dernières années, on était toujours dans le top 25, et cette année, ça s’est concrétisé , explique François Drapeau.

C’est difficile à gagner. Sur 5600 producteurs, il y en a d’autres bons. On n'est pas tout seul dans le Canada. Il y en a d’autres qui veulent l’avoir aussi, mais on est bien content , ajoute-t-il.

C’est une vie qui n’est pas facile non plus. C’est dur physiquement et mentalement, mais quand tu as une reconnaissance comme ça, c’est l’fun.

Ouvrir en mode plein écran Les frères Drapeau ont racheté la ferme familiale de leur père en 2000. Leur troupeau est passé de 30 à 240 vaches depuis. Photo : Radio-Canada

Lactanet se base sur six critères pour établir son palmarès, soit la valeur du lait, la santé du pis, l’âge au premier vêlage, la longévité et l’intervalle de vêlage, ainsi que l’efficacité du troupeau.

La ferme Drahoka se distingue d’ailleurs dans cette dernière catégorie. La production journalière par vache, c’est à peu près 42 litres par jour par vache du troupeau. En moyenne, les fermes, c’est peut-être 30-32 litres par vache , illustre Sylvain Drapeau.

Si tu leur donnes du confort et que tu les nourris bien, ils vont te le redonner , renchérit son frère François.

Selon Sylvain Drapeau, c’est le souci du travail bien fait année après année qui a finalement porté ses fruits. C’est un prix que tu gagnes par le travail. Depuis qu’on a la ferme, on a travaillé à s’améliorer partout et là, c’est le summum , lance-t-il.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs