Démission de la mairesse de Gatineau : plus de tensions et un métier peu valorisé

La démission jeudi de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, continue de susciter des réactions. Selon le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, il y a plus de tensions politiques que jamais et pour la mairesse de Péribonka, Guylaine Proulx, le travail des élus municipaux n’est pas assez valorisé.

Lors de son point presse, la mairesse démissionnaire a ciblé le contexte hostile dans lequel elle devait évoluer. Elle a notamment parlé d'intimidation et de relations tendues entre les élus, en plus du traitement médiatique.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, estime que le climat est bon dans son conseil, mais il dit constater une hausse des tensions ailleurs.

Moi je sens qu'on est entré dans une ère de tensions politiques qu'on n'a pas connues auparavant. Je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais eu de tensions politiques dans le passé, ç'a toujours existé, mais avec les difficultés socioéconomiques qu'on vit présentement, les gens sont particulièrement tendus, ont des exigences élevées, s'attendent à avoir des réponses rapidement, veulent avoir des accommodements pour leurs besoins ou leurs désirs personnels. Et tout ça se transfère sur les réseaux sociaux, ce qui amène des tensions super importantes, on parle des incivilités, mais qui peuvent aller jusqu'au harcèlement, des menaces de mort , a-t-il commenté lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il dit même craindre dans le futur que des élus soient victimes de désinformation grâce à l'utilisation de fausses vidéos réalisées grâce à l'intelligence artificielle.

France Bélisle a remis sa démission du poste de mairesse de Gatineau, jeudi. Photo : Radio-Canada

Deux démissions de maires sur 12

Pour ce qui est de la mairesse de Péribonka, Guylaine Proulx, elle souligne que le salaire des élus dans plusieurs petites municipalités est de loin sous le seuil du salaire minimum. Elle croit que la fiscalité devrait être ajustée.

Quant à la statistique qui dit que près de 10 % des élus municipaux ont démissionné depuis le début du mandat actuel, elle dit l'avoir vu près d'elle.

C'est un rôle qui est de plus en plus dévalorisé, c'est ce qu'on peut dire et les conditions d'exercice sont de plus en plus difficiles. À la MRC de Maria-Chapdelaine sur 12 élus, nous il y a deux élus qui ont démissionné, deux sur 12 tout de suite presque en début de mandat. Alors, bien sûr, ça fait réfléchir. Là on parle surtout des maires à temps plein, mais les maires à temps partiel et souvent ce qu'il faut dire dans les petites municipalités, on n'a pas le personnel qu'il faut pour mener à terme des projets. Souvent, la population pense qu'un maire ou une mairesse ne fait que présider des séances du conseil, ce qui n'est pas le cas , a-t-elle partagé de son côté.

Jean Morency a été élu maire de Normandin lors d'une élection partielle le 11 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

Les démissions sont survenues à Saint-Edmond-les-Plaines et à Normandin.

Philôme La France et Guylaine Proulx assurent qu'ils termineront leur mandat, mais la mairesse de Péribonka annonce qu'elle ne se représentera pas. Elle a été élue mairesse en novembre 2021 après avoir occupé un poste de conseillère municipale.

Jeudi, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait également commenté la démission de France Bélisle. Elle avait affirmé qu’il fallait que la situation change.

