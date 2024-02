Un capitaine condamné à payer 250 000 $ pour avoir pêché illégalement des crevettes

Le capitaine d’un navire de pêche commerciale devra s'acquitter d’une amende de 250 000 $ pour avoir pêché illégalement des crevettes dans un récif d’éponges siliceuses au large de la Colombie-Britannique.

Son matériel a également été saisi.

L’individu a plaidé coupable de 7 des 13 infractions à la Loi sur les pêches du Canada. Le 24 mai 2023, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique l’a déclaré coupable des six autres infractions. La peine a été prononcée le 31 janvier 2024.

Les faits remontent à juillet 2020, lorsque des agents des pêches de Conservation et Protection de Pêches et Océans Canada (MPO) ont saisi les casiers à crevettes du capitaine du navire Darkstar. Il est reproché à celui-ci d’avoir illégalement mis à l’eau ses casiers dans les refuges marins des récifs d’éponges siliceuses du détroit de Georgia, près de Sechelt.

Cette zone est protégée et fermée à toute pêche à la crevette en raison de la nature très sensible de cet habitat , précise Pêches et Océans dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo a servi d'élément de preuve lors du procès. On y voit un casier à crevettes qui contient des éponges siliceuses du récif. Photo : Pêches et Océans Canada

Au total, 553 casiers à crevettes et environ 200 kg de crevettes vivantes ont été saisis et confisqués.

Les enquêteurs ont également découvert que le capitaine a enfreint les conditions de son permis de pêche commerciale entre le 2 juillet et le 24 septembre 2020.

Il a « remonté des engins avant 7 h, omis de tenir avec exactitude un journal de bord, négligé de fournir des documents dans les délais prescrits, et détenu des bouées non conformes aux règlements afférents à la Loi sur les pêches », détaille le communiqué.