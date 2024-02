Non, il n’y avait pas de climat « toxique » ou « hostile » au sein du conseil municipal à Gatineau, estiment des élus. Des conseillers interrogés disent percevoir un portrait différent de celui dépeint par l’ex-mairesse France Bélisle lors de son discours de démission, jeudi.

On ne ressent pas ce climat-là autour de la table. Les débats sont toujours très constructifs [et ils] nous amènent à trouver des solutions à des enjeux réels , soutient la conseillère municipale du district de Deschênes et membre du parti Action Gatineau, Caroline Murray.

Elle ajoute, toutefois, ne pas vouloir invalider comment France Bélisle s’est sentie lors de ces débats.

Le parti Action Gatineau n’avait pas répondu jusqu’à présent aux allégations de France Bélisle disant qu’il y avait trop de partisanerie et un mauvais climat au sein du conseil.

Caroline Murray affirme qu’elle aurait aimé que l’ex-mairesse collabore davantage avec son parti.

Ouvrir en mode plein écran Le conseillère du district de Deschênes, Caroline Murray, affirme aussi que d'autres élus ont reçu des commentaires désagréables de la part de citoyens, même que la pluplart des gens sont très respectueux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Malheureusement, on ne s’est pas parlé avant que les dossiers viennent autour de la table du conseil. Ce qui, je crois, a retardé les projets [et] a généré plus de débats , dit-elle en faisant notamment référence aux difficultés rencontrées lors de l’adoption du budget 2024.

Publicité

Caroline Murray estime que le parcours de France Bélisle à la mairie n’a pas été un long fleuve tranquille et que leurs idées divergeaient la plupart du temps.

Par contre, il y a quelques dossiers sur lesquels on a rapidement pu se mettre d'accord , comme le choix de l’emplacement du nouvel hôpital de Gatineau et la lutte contre l’itinérance, explique-t-elle.

S’étant souvent rallié du côté de France Bélisle, le maire suppléant de Gatineau, Daniel Champagne, pense aussi que leurs relations entre élus étaient saines.

J’ai toujours senti que les débats se faisaient de la bonne façon. [...] Il y a eu des fois des dérapages, mais il y en a toujours à tous les niveaux politiques.

Le conseiller municipal indépendant du district d’Aylmer et président du conseil municipal, Steven Boivin, partage la vision du nouveau maire.

Publicité

Il décrit des débats d’idées faits dans le respect et la cordialité .

Je trouve ça sain d'avoir des partis politiques parce qu'ils s'affichent, ils disent ouvertement quelles sont leurs positions et ils travaillent ensemble , explique Steven Boivin.

L’hostilité vécue par les élus provient surtout des commentaires sur les réseaux sociaux, selon lui.

Il soutient que c'est quelque chose que l'ensemble des membres du conseil municipal vivent et particulièrement les femmes .

Le conseiller municipal indépendant du district de Buckingham, Edmond Leclerc, a aussi confié à Radio-Canada que le climat politique au sein du conseil municipal est en santé .

Une femme au tempérament bouillant , selon une analyste

Madame Bélisle a toujours eu son caractère , croit l’ancienne conseillère municipale et analyste politique pour Radio-Canada, Louise Poirier.

Elle décrit France Bélisle comme une leader et une fonceuse .

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne conseillère municipale et analyste politique, Louise Poirier, dit avoir été surprise et triste d'apprendre la démission de France Bélisle. Photo : Radio-Canada

Les gens le savaient quand ils l'ont élu et voulaient probablement ça , soutient-elle.

Louise Poirier croit que l’ex-mairesse a fait preuve de sagesse en admettant qu’elle a participé à un environnement toxique .

Madame Bélisle a sûrement contribué, par son tempérament bouillant et [par son côté] moins rassembleur, à créer ce climat-là. Mais les autres doivent aussi se regarder. On doit se demander si on n'est pas plus sévère à l'endroit [des] femmes qu'à l'endroit des hommes.

Un mauvais climat a aussi pu exister au sein du conseil, selon elle, parce qu’il n’y a qu’un seul parti politique.

Il faudra peut-être un deuxième parti politique à Gatineau parce que les indépendants [...] ne sont pas suffisamment ralliés par un maire indépendant pour tenir tête à l'autre parti. [Action Gatineau] a des moyens franchement beaucoup plus intéressants sur le plan financier.

De son côté, France Bélisle a refusé notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Félix Pilon