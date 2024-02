Les politiciennes du Nord de l’Ontario unissent leur voix

Le nouveau Caucus des femmes du Nord de l’Ontario (CFNO) prend vie afin de permettre aux politiciennes « de se soutenir dans la sphère politique » et de « parler d’une voix [...] pour améliorer la qualité de vie des femmes » dans les communautés du nord de l’Ontario, explique la maire de la Ville de Timmins, Michelle Boileau.

Une idée qui a commencé à germer dans sa tête après son élection, en 2022.

J’étais un peu déçue qu’il n’y avait pas plus de femmes qui avaient été élues au sein de mon conseil municipal.

C’est en réponse à ce constat que l’idée du CFNO est née et s’est concrétisée lors d’une conversation entre elle et la mairesse de Hornepayne, Cheryl Fort, il y a plus d’un an et demi.

De son côté, Mme Fort avait identifié des lacunes quant aux services disponibles aux femmes dans sa communauté , explique Mme Boileau. Une communauté historiquement établie comme camp de travail , pour les hommes qui venaient travailler en foresterie .

Ouvrir en mode plein écran La maire Michelle Boileau souligne l'importance de soutenir les femmes qui souhaitent se lancer en politique municipale. Photo : Avec la permission de la Ville de Timmins

D'où cette volonté d’unir leurs voix et celles d’autres politiciennes pour faire avancer deux volets : le soutien des politiciennes entre elles et le développement de communautés avec les besoins des femmes et des filles en tête.

On pourrait se rencontrer puis partager nos expériences, nos défis, mais aussi nos accomplissements puis apprendre [les unes des autres].

Depuis, plusieurs participantes se sont rencontrées à Toronto lors de la dernière conférence d’Association des municipalités rurales de l’Ontario (ROMA).

C’est là qu’elles ont établi le mandat, la mission et la vision du CFNO , précise le communiqué de presse diffusé le 21 février : Créer une alliance de représentantes municipales dans tout le Nord de l’Ontario, [et] créer et préserver un espace pour les femmes en politique municipale, car chaque voix compte .

À l’avenir, le CFNO devrait se réunir tous les trimestres. Le groupe s’efforce de développer sa membriété, de définir une procédure d’élection pour créer son comité exécutif et d'élaborer un plan stratégique, peut-on lire au sein du communiqué.

Publicité

Identifier de possibles sources de revenus, engager un employé pour administrer le groupe, offrir des ressources, organiser des conférences annuelles et des occasions de réseautage… les idées ne manquent pas pour permettre au CFNO d’atteindre ses objectifs.

Un succès auprès des politiciennes

Dès le lancement des premières démarches, Mme Boileau s’est finalement avouée surprise de constater le nombre de femmes impliquées en politique municipale.

L'adjointe de Mme Boileau avait identifié une quarantaine de mairesses et au-delà d’une centaine de conseillères dans le Nord de l’Ontario , raconte Mme Boileau, alors qu’elle tentait d’organiser une première rencontre du groupe.

Ce sont donc une trentaine de mairesses qui se sont rencontrées sur Zoom pour une première rencontre.

C’était quand même vraiment émouvant, puissant cette première rencontre Zoom!

Une rencontre durant laquelle elles ont convenu d’ouvrir cet espace aux conseillères aussi, ainsi qu’aux administratrices .

Angela Caputo, conseillère du quartier 3 à Sault-Sainte-Marie, ne cache pas son enthousiasme et se réjouit de rejoindre le CFNO .

J'adorerais faire partie d’une communauté de femmes qui soutiennent celles qui rêvent de faire de la politique.

En poste depuis un peu plus d’un an, elle admet que sans le soutien d’autres femmes elle ne croit pas qu’elle se serait lancée en politique municipale.

Avant la diffusion du communiqué de presse, les greffiers de toutes les municipalités ont été contactés afin d’inviter les femmes à exprimer leur intérêt et à partager leurs coordonnées dans le but de recevoir toutes informations et communications futures.