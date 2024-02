Les gouvernements fédéral et provincial estiment que leur investissement de 60 millions de dollars pour améliorer le chemin de fer vers Churchill et pour réaménager son port offre « potentiel considérable en matière de commerce international, d’exportations d’énergie et de développement des chaînes d’approvisionnement ».

Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, et le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Daniel Vandal, ont confirmé l'investissement en conférence de presse vendredi.

Daniel Vandal précise que l'investissement du fédéral va permettre de finir le travail sur les infrastructures du chemin de fer de la baie d’Hudson .

De son côté, Wab Kinew précise aussi que l'argent permettra l’amélioration des infrastructures du port afin que celles-ci rencontrent les standards nécessaires pour exporter des minéraux et des ressources agricoles .

Pendant des décennies, le Manitoba n'a été qu'une plaque tournante permettant aux autres provinces d'encaisser leurs investissements. Aujourd'hui, c'est à notre tour , dit-il. Cela signifie exporter de l'hydrogène à faible teneur en carbone, alimenté par l'hydroélectricité manitobaine.

Le premier ministre a également souligné que des minéraux critiques et des ressources agricoles pourront également transiger par le port de Churchill. Il espère aussi que ces investissements permettront d'attirer des entreprises des domaines minier et forestier.

De son côté, le maire de Churchill, Michael Spence, se réjouit de cette annonce, mentionnant qu’en plus de permettre de garantir une année de travail à plusieurs personnes, l’investissement permettra de créer de 60 à 70 emplois dans la région.

Les ambassadeurs de l’Islande, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et du Danemark ont également assisté à la conférence de presse.