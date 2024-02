La demande pour des plats surgelés offerts à prix modiques aux personnes dans le besoin dans le Grand Gaspé a explosé depuis la pandémie. C'est le constat fait par le Centre d'action bénévole Le Hauban, qui coordonne la préparation et la livraison de ces repas depuis maintenant six ans.

En fait, depuis la reprise de ce service il y a six ans, la production annuelle est passée de 1500 à plus de 10 500 repas – et le décompte de cette année n'est pas terminé. Il y aurait de la demande pour deux fois plus de repas, estime l’organisation, dont les partenaires doivent respecter leur capacité de production.

Denis Poirier et sa conjointe Denise s'affairent à préparer les plats surgelés qui seront livrés par d’autres bénévoles un peu partout à Gaspé aux personnes dans le besoin.

M. Poirier le constate : la demande a explosé ces dernières années, pendant et après la pandémie.

Il y a eu beaucoup de bouche à oreille et les commandes des gens sont plus grosses. On voit des commandes qui permettent aux gens de manger certainement pendant deux ou trois semaines, avec ce qu'ils achètent.

On explique notamment cette hausse par le vieillissement de la population, l'augmentation du coût de la vie et la précarité des personnes qui n'ont pas de réseau social pour les aider.

La directrice générale du Centre d'action bénévole Le Hauban, Monia Denis, explique qu'il y aura de la demande pour au moins 20 000 plats surgelés par année.

Mais ce ne sont pas seulement les personnes aînées qu'on va supporter, explique la directrice du Centre d'action bénévole Le Hauban, Monia Denis. [Cette aide peut aussi être pour] une personne qui va se retrouver dans une situation de vulnérabilité, comme une personne atteinte d'un cancer qui doit recevoir des traitements de chimio et qui n'a pas la capacité de se préparer des repas. On peut aussi venir en aide à ces gens-là.

Cette initiative est menée en collaboration avec cinq partenaires, dont l’organisme Vision Gaspé Percé Now, pour établir le lien avec la communauté anglophone, ainsi que l'Accueil Blanche-Goulet et la Villa des Buissonnets où sont cuisinés les repas.

Ce projet serait impossible sans l'implication de pas moins de 45 bénévoles comme Denis Poirier et sa compagne, qui sont à la fois aux fourneaux, à l'emballage et à la livraison.

Denis Poirier fait partie des 45 bénévoles qui rendent possible la production de repas surgelés destinés aux personnes dans le besoin à Gaspé.

Lorsque j'ai pris ma retraite il y a 12 ans, j'ai décidé de m'impliquer et de faire quelque chose qui occupe mon temps, puis qui rend service aux gens, explique le bénévole. C'est la principale raison, parce qu’un jour, ça sera à mon tour d’en avoir besoin.

Cette initiative vise aussi à permettre aux personnes vulnérables ou en perte d'autonomie de maintenir de saines habitudes alimentaires. Les clients ont même été consultés dans le choix de ces repas typiquement gaspésiens, qui leur coûtent trois dollars pour une soupe, un plat principal et un dessert.

On parle de repas vraiment équilibrés avec des légumes, des protéines. Tout est préparé en fonction du guide alimentaire, mais on a aussi de petits luxes, des gâteries et des desserts bien sucrés.

Les plats surgelés offerts par le Centre d'action bénévole Le Hauban visent aussi à permettre aux bénéficiaires d'éviter le plus possible des produits transformés.

Mme Denis explique tout de même devoir faire face à certains enjeux financiers qui l’obligeront bientôt à hausser à cinq dollars le repas complet, en raison de la fin de subventions qui étaient offertes depuis la pandémie.

Par ailleurs, le salaire de l’employée qui coordonne le projet est assuré uniquement jusqu’à la fin avril avec l'aide financière de Centraide, par le biais du Fonds fédéral de relance des organismes communautaires, dont l’enveloppe totale était de 400 millions de dollars.