Les Jeux du Québec débarquent à Sherbrooke dans une semaine 

Le compte à rebours est commencé avant la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. C'est dans exactement une semaine que le coup d'envoi sera lancé avec la cérémonie d'ouverture. L'organisation met la touche finale à la préparation de cet événement de grande envergure.

Dans sept jours, l'Hôtel Delta de Sherbrooke se transformera en quartier général pour le lancement des compétitions. Tout Sherbrooke se prépare à cet événement, qui aura des retombées non négligeables.

Il reste encore quelques chambres dans les grands hôtels, mais on voit que ça commence à être limité quand même. On peut s’attendre à ce que d’ici le début de la compétition des Jeux du Québec, le parc hôtelier soit presque à pleine capacité à Sherbrooke , souligne la coordonnatrice aux communications à Destination Sherbrooke, Amélie Boissonneault.

Les retombées économiques d’un événement sportif de l’ampleur des Jeux du Québec, tout l’écosystème commercial en bénéficie, en allant des hôtels jusqu’aux attraits en passant par les restaurants, mais également des plus petits commerces, car le magasinage fait aussi partie de l’expérience des visiteurs , ajoute-t-elle. Une bonne nouvelle, alors que la semaine de relâche est habituellement plutôt tranquille au niveau du tourisme à Sherbrooke.

Un premier bloc de 1300 athlètes va converger à Sherbrooke dès vendredi et participer à des activités sportives du 2 au 5 mars. Un deuxième bloc participera quant à lui à des compétitions du 6 au 9 mars. Pour les organisateurs, c'est l'aboutissement de deux ans de travail.

C’est deux grosses années de travail pour les employés, les bénévoles qui sont à pied d’œuvre depuis six mois maintenant sur les différents sites. On sent beaucoup de fébrilité à ce moment-ci. Les gens ont hâte de recevoir de la visite de partout au Québec. Les gens ont travaillé fort, on est dû, on est prêt. On veut que ça commence le plus rapidement possible.