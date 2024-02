Des parents d’élèves des écoles francophones de Nouvelle-Écosse commencent à en avoir assez du manque de fiabilité du transport scolaire. Ils déplorent des annulations, des retards persistants et une mauvaise communication de la part du transporteur.

En 2022, le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ) a changé de compagnie de transport scolaire et opté pour Transco.

Une mère de la région d’Halifax, Jennifer LeBlanc, a expliqué jeudi en entrevue qu’à plusieurs reprises, l’autobus scolaire de Transco a ramené ses enfants de l’École Mer et Monde avec de 60 à 90 minutes de retard. Elle dit que l’école l’appelle régulièrement pour lui dire que l’autobus du retour ne viendra pas.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer LeBlanc Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Les classes à l'École Mer et Monde finissent à 14 h et c’est compliqué pour des parents qui travaillent d’aller chercher leurs enfants sans préavis. Certains les font voyager dans les transports en commun, mais Jennifer LeBlanc dit que ce n'est pas encore possible pour son plus jeune.

Publicité

La communication avec les parents est mauvaise

Ce que Jennifer LeBlanc critique surtout, c’est la mauvaise communication de Transco. Il y a un autobus qui a été annulé à 13 h. J'ai été en ligne puis il n'y a pas d'alerte qui dit qu'il est annulé. On peut faire mieux , dit-elle.

Il y a deux jours, quand on a appris que l’autobus avait été annulé, ça faisait 40 minutes qu’il était en retard , affirme-t-elle.

C'est une situation qui persiste. Les responsables s'excusent, dit-elle, mais n'agissent jamais pour régler les problèmes. Les parents ne savent jamais quelle mauvaise surprise la journée leur réserve.

Ouvrir en mode plein écran Un autobus du Conseil scolaire acadien provincial au centre-ville d'Halifax, le 7 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Dans un courriel jeudi à Radio-Canada Acadie, une représentante de la compagnie de transport a soutenu que Transco a plusieurs futurs chauffeurs d’autobus présentement en formation.

Dans la région d’Halifax, nous ne sommes pas à l’abri de la pénurie nationale de chauffeurs et nous regrettons que certains élèves de la [Municipalité régionale d’Halifax] ait vécu des annulations d’autobus scolaires et des retards cette année , a écrit Brenna Rudisill, une porte-parole de Transco.

Depuis le début de l’année, nous avons fait de grands progrès au sujet des retards d’autobus , affirme-t-elle aussi.

Informée de cette réponse, Jennifer LeBlanc a dit comprendre que des imprévus arrivent, et qu'il y a un manque de chauffeurs. Cela n'excuse pas la communication déficiente, insiste-t-elle.

On sait qu’il y a une pénurie de chauffeurs, ce n’est pas ce qui nous inquiète. Dites-nous à l’avance : l’autobus n’aura pas de chauffeur pour deux semaines, mais on a quelqu’un en formation , dit-elle par exemple.

Ouvrir en mode plein écran L'École Mer et Monde, à Halifax, en 2021. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Je connais le chauffeur d'autobus et je sais qu'ils sont en sécurité. Je n'ai pas peur pour leur sécurité, mais je suis frustrée parce que nous avons [...] des choses de planifiées, qui écopent ultimement parce qu'on n'a pas été avertis , souligne Jennifer LeBlanc.

Publicité

Elle se demande pourquoi Transco n’a pas pris de mesures concrètes. Il existe des applications, dit-elle par exemple, qui permettent aux parents de géolocaliser les autobus scolaires de leurs enfants, pour savoir s’ils sont en route ou non.

La mère précise qu’elle a beaucoup de sympathie pour l’enseignante de son fils et le personnel scolaire. Elle trouve dommage que les enseignants et le personnel de bureau doivent passer tout ce temps à appeler les parents. Ce n’est pas leur faute , dit-elle.

Dans un courriel à Radio-Canada Acadie, vendredi, la coordonnatrice des communications au Conseil scolaire acadien provincial, Stéphanie Comeau, déclare que la question du transport scolaire sera abordée lors d’une réunion le 24 février. Nous aurons plus d’info à partager la semaine prochaine , a-t-elle écrit.

D’après les renseignements d’Adrien Blanc et Kheira Morellon