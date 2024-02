Eby défend le déficit budgétaire de la Colombie-Britannique devant les entreprises

Au lendemain du dépôt du budget, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a choisi de défendre les dépenses de son gouvernement devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver, inquiète du déficit budgétaire qui frôle les 8 milliards de dollars.

La Chambre de commerce a attribué la note de C au budget néo-démocrate.

Devant ce même public vendredi, David Eby a véhiculé le même message que dans le discours du Trône : les temps sont difficiles en raison de l'inflation, du ralentissement économique mondial et des taux d'intérêt qui malmènent particulièrement la Colombie-Britannique.

Doit-on annuler la construction d'hôpitaux et d'écoles? Doit-on être moins compétitif que les autres provinces et ne pas recruter plus de travailleurs de la santé? Nous avons fait un choix délibéré : nous ne voulons pas réduire les services.

Mais ce message à saveur électoral n'a pas complètement rassuré la Chambre de commerce.

Le poids du déficit chiffré à 7,9 milliards de dollars juxtaposé à la dette qui va augmenter à 165 milliards de dollars d’ici 2025-2026 inquiète les entrepreneurs pour trois raisons, selon Bridgitte Anderson, la présidente de la Chambre.

D’abord, la majorité de la dette devra être épongée par les contribuables.

Puis, le produit intérieur brut (PIB) de la Colombie-Britannique connaîtra une très faible croissance cette année.

Si l'on se fie aux calculs du Conseil de prévisions économiques de la province, le PIB va augmenter de 0,5 %. Si l'on se fie au ministère des Finances, on parle d'une croissance de 0,8 %.

Enfin, la construction de trois projets majeurs va bientôt être terminée : l'expansion du pipeline Trans Mountain, le pipeline LNG Canada à Kitimat et le barrage hydroélectrique du site C.

La province doit investir de manière importante dans le secteur privé maintenant que la construction de ces projets s'achève.

Selon Bridgitte Anderson, les entreprises craignent que le ralentissement économique et la fin d’importants projets puissent faire augmenter le chômage, en plus de fragiliser la croissance du PIB .

Pour tenter d'apaiser les entreprises, David Eby s'appuie sur des projets récemment approuvés comme le futur Terminal 2 à Roberts Bank qui vise l'expansion du Port de Vancouver.

Il mise aussi sur 19 propositions de projets d'hydrogène, dont un projet de 7 milliards de dollars sur les terres de la Nation Kerry Lake, situé à 90 km au nord de Prince George.

Nous avons aussi le projet Cedar LNG de la Nation Haisla à Kitimat. Il attend un dernier financement , précise le premier ministre.

Ce n'est pas suffisant, nous avons besoin de plus de projets , rétorque Mme Anderson.

Le déficit budgétaire, moins important pour les familles?

Nous pourrions même voir le déficit budgétaire le plus important depuis l’entrée au pouvoir en 2017 du Nouveau Parti démocratique (NPD), selon des données du ministère des Finances.

Si cette notion retient l'attention des PME et des partis de l'opposition, l’endettement de la province frappe moins l’imaginaire des plus vulnérables et de la classe moyenne qui tentent de joindre les deux bouts, explique Mo Amir, un analyste politique et présentateur du balado Vancolour.

Il faudra éventuellement payer la dette. Par contre, je pense que cela a moins d'importance quand les gens ont de la difficulté à payer leur loyer, à trouver une garderie ou bien que leurs enfants étudient dans des salles de classe mobiles.

Le gouvernement de David Eby a introduit plusieurs mesures dans le budget pour aider la population à surmonter le coût de la vie.

Il a notamment annoncé une hausse de 25 % pour la prochaine année des prestations familiales, un rabais de 100 $ sur les factures d'électricité, une augmentation du crédit lié à la tarification provinciale sur le carbone, un crédit allant jusqu'à 400 $ pour les locataires qui ont un revenu de moins de 80 000 $ et le financement d'un cycle de fécondation in vitro.

D'après Gerald Baier, professeur associé en sciences politiques à l'Université de la Colombie-Britannique, le NPD fait le pari qu'une plus grande partie de la population sera séduite par cette approche axée sur la classe moyenne que découragée par le déficit record prévu par le ministère des Finances.

Prenez comme exemple la hausse de 25 % des prestations familiales, c'est quelque chose de concret pour les gens qui en ont besoin. Ce sont quelques cartes cadeaux de plus à Costco.

Et comme le chef du Parti conservateur, John Rustad, l'a rappelé jeudi : les Britanno-Colombiens décideront le 19 octobre prochain, lors du scrutin, si le déficit est acceptable.