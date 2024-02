Fermeture de l’organisme Intégration communautaire des immigrants à Thetford Mines

L’organisme Intégration communautaire des immigrants (ICI) et sa garderie à Thetford Mines fermeront leurs portes le 29 mars prochain. La directrice générale, Eva Lopez, justifie cette fermeture en affirmant que les « seuils imposés » par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont cinq fois plus bas que prévu.

Une fin abrupte pour l'organisme qui a aidé des milliers de nouveaux arrivants depuis sa fondation il y a vingt ans. C’est le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Frontenac qui va assurer la transition, a mentionné la députée caquiste Isabelle Lecours.

C’est la déception, les sentiments d’avoir été affectés par un manque de respect, pas juste à mon égard, mais à l’égard de l’organisme , lance d’entrée de jeu Eva Lopez, directrice générale et fondatrice d’ ICI , qui œuvre avec les nouveaux arrivants en Chaudière-Appalaches depuis 32 ans.

Ouvrir en mode plein écran Eva Lopez, directrice générale et fondatrice d’Intégration communautaire des immigrants (ICI) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Elle y voit une commande politique où on a voulu déshabiller Paul pour habiller Jean , Jean étant dans le cas ici le CJE de Frontenac, qui offre aussi un service d'aide en intégration pour les nouveaux arrivants dans la région.

Eva Lopez n'est pas d'accord avec les seuils imposés par Québec, qui auraient limité le nombre d'immigrants que l'organisme aurait pu aider.

Ils m’ont dit "non tu vas en servir 61 sans dépasser" [...] alors j’ai demandé au ministère: "De quelle manière on allait discriminer les autres personnes ? Est-ce qu’on va prendre la communauté noire, la communauté arabe, les communautés latinos qui vont être discriminées, parmi les 300 qu’on prévoyait [servir]?' , relate-t-elle, abasourdie.

Elle assure avoir été ouverte à la discussion pour une collaboration avec le MIFI et le CJE de Frontenac, mais on ne peut pas signer des ententes dans ces conditions-là .

Être collaborateur et partenaire c’est quelque chose qu’on adore faire, mais se faire dire comment et quand et avec qui on doit le faire sans n’avoir été inclus dans les discussions, c’est hors de question, c’est un manquement de respect , explique-t-elle. Cinq employés travaillent pour l’organisme ICI et sa garderie.

« Une double incertitude »

La fermeture prochaine de la Halte garderie d’ ICI amène une incertitude pour les parents , explique Eva Lopez.

Une double incertitude renchérit Sonia La Corte, employée d’ ICI. Sa fille Sofia dans ses bras qui, elle, va au service de garde.

Il y a 8 enfants [ici] et la subvention ne paie pas le loyer. Ce service est pour les parents qui suivent de la francisation, qui vont travailler, où font des démarches d’intégration , affirme Eva Lopez.

Ouvrir en mode plein écran Sonia La Corte, employée de l'organisme, avec sa fille Sofia dans ses bras qui, elle, va au service de garde. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le ministère s'explique

Par courriel, le ministère mentionne qu’à l’été 2023, le MIFI a réalisé une mission de vérification de conformité au sein de l’organisme Intégration communautaire des immigrants (ICI) dans le cadre du Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI). À l’automne 2023, un plan de travail a été proposé à l’organisme afin de corriger certains éléments de non-conformité , sans jamais les mentionner.

Eva Lopez mentionne avoir été informée des points à corriger mais qu'il n'y avait rien de menaçant, seulement des correctifs à apporter. Elle ajoute qu'en aucun cas il y a eu des menaces de fermeture. Des corrections que l'organisme a tout de suite appliquées.

Ouvrir en mode plein écran Eva Lopez commence à préparer les cartons alors que la fermeture est dans un peu plus d'un mois. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« Une transition fluide »

Pour le maire de Thetford Mines Marc-Alexandre Brousseau, l’important c’est que tous nos gens qui veulent s’en venir chez nous aient le meilleur service possible .

Je ne m’attache pas tant à qui va offrir le service que de la façon dont on va le faire pour s’assurer qu’on ait une qualité de service qui est irréprochable.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ne sachant pas quels sont les motifs [de la fermeture] , le maire remercie Mme Lopez pour toutes ces années-là de travail. Les premiers gens qui ont décidé de s’établir chez nous ont été supportés par cet organisme-là.