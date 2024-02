L’ancien chef de police de Saskatoon devient le chef de la sécurité d’une Première Nation

L’ancien chef de police de Saskatoon et de Prince Albert, Troy Cooper, est nommé responsable de la sécurité communautaire de la Première Nation crie Peter Ballantyne, dans le nord de la Saskatchewan.

Le mandat de M. Cooper consistera à contribuer à la prévention des gangs, de la violence et du trafic de drogue en collaborant à l'élaboration d'un nouveau plan de sécurité communautaire.

Il fournira des conseils au chef et au conseil de la Première Nation, aux membres de la communauté et à l'équipe de direction sur les questions de sécurité. De plus, Troy Cooper supervisera l'implication de la communauté en matière de sécurité.

En octobre dernier, la Première Nation a déclaré l'état d'urgence en réponse à l'augmentation de la violence dans sa communauté. Cette annonce avait fait suite à la mort d’un adolescent de 17 ans.

Publicité

Les services de santé non urgents ont également été suspendus en octobre dernier à la clinique locale de Pelican Narrows, l'une des communautés de la Première Nation, en raison de la surcharge de travail du personnel aux situations d'urgence.

C'est un privilège de travailler avec la Première Nation crie Peter Ballantyne à ce moment critique. Je m'engage à relever les défis immédiats en matière de sécurité et à jeter les bases d'une protection durable de la communauté , affirme Troy Cooper dans un communiqué publié jeudi par la Première Nation.

Nos efforts conjoints se concentreront sur des stratégies de sécurité proactives et axées sur la communauté, qui protégeront nos communautés aujourd'hui et garantiront leur résilience à l'avenir , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L’ancien chef de police de Saskatoon et de Prince Albert, Troy Cooper (à gauche) et la cheffe de la Première Nation crie Peter Ballantyne, Karen Bird. Photo : Fournie par la Première Nation crie Peter Ballantyne

Troy Cooper possède plus de 30 années d'expérience dans le domaine du maintien de l'ordre. Il a servi au sein du Service de police de Prince Albert, où il a occupé le poste de chef de police pendant six ans.

Publicité

Par la suite, il a dirigé le Service de police de Saskatoon pendant six années supplémentaires avant de prendre sa retraite en décembre 2023.

La cheffe de la Première Nation crie Peter Ballantyne, Karen Bird, a exprimé sa conviction selon laquelle l'approche stratégique de M. Cooper en matière de sécurité et d'engagement communautaire sera cruciale non seulement pour relever les défis actuels en matière de sécurité, mais également pour améliorer la sécurité globale de ses communautés.