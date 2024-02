EN MODE SOLUTIONS - Voici les liens vers les sujets présentés à l'émission « C'est encore mieux l'après-midi ».

Les oeufs des poules heureuses sont-ils meilleurs?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Les oeufs des poules heureuses sont-ils meilleurs? ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Les oeufs des poules heureuses sont-ils meilleurs?. 11 minutes 38 secondes) Durée de 11 minutes 38 secondes 11:38

Au menu cette semaine :

Bien être animal : quelles sont les bonnes conditions d'élevage des poules pondeuses?

Téléphonie cellulaire : réaliser des économies et réduire sa production de déchets électroniques en achetant usagé.

Caisses libre-service : des commerçants et des clients insatisfaits.

Ouvrir en mode plein écran En France, 47% des poules pondeuses sont encore élevées en cage. Photo : getty images/istockphoto / Ricky Herawan

Les poules heureuses pondent-elles de meilleurs œufs? (National Geographic) (Nouvelle fenêtre)

De nombreuses poules craignent les espaces ouverts, qui les rendent vulnérables aux prédateurs volants.

Ouvrir en mode plein écran Apple recommande d'éviter le riz pour assécher son téléphone. Photo : Sean Kilpatrick/The Canadian Press

Ne séchez pas votre Iphone dans du riz (Radio-Canada)

D’après le géant à la pomme, de petites particules de riz pourraient s’infiltrer dans l’appareil et l’endommager.

Acheter un cellulaire usagé: les pièges à éviter (La Presse) (Nouvelle fenêtre)

L’achat d’un téléphone cellulaire usagé est maintenant une pratique bien établie au Québec.

Ouvrir en mode plein écran «Remèdes littéraires» propose une collection de 45 ouvrages concoctée par des professionnels de la santé. Photo : Getty Images / Drazen Zigic

Des livres prescrits dans des hôpitaux de Québec (Radio-Canada)

Votre médecin pourrait bientôt vous prescrire un livre grâce à un nouveau projet-pilote du CHU de Québec-Université Laval et de la Bibliothèque de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Caisse en libre-service dans une épicerie Photo : getty images/istockphoto / mtreasure

The bad and the ugly of supermarket self-checkouts (Globe and Mail) (Nouvelle fenêtre)