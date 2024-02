Le Halifax Vintage Garment Market a récemment ouvert ses portes au centre-ville d'Halifax.

La fondatrice Laura MacNutt vend des vêtements usagés, mais elle offre aussi des ateliers pour sensibiliser les gens à une mode plus durable.

J'essaie de me positionner pour devenir une réelle alternative à une mode toujours plus rapide et éphémère , dit-elle.

Laura MacNutt affirme que toute l’industrie de la mode est devenue toxique, tant la façon dont les vêtements sont fabriqués jusqu’à l’endroit où ils finissent.

Laura MacNutt a démarré un magasin de vêtements usagés et un atelier pour contrer le gaspillage de l'industrie de la mode.

Elle ajoute qu’il n’y a aucune raison d’être intimidé par la couture.

C'est tellement satisfaisant, et je pense que quiconque prend une aiguille et du fil pour la première fois et commence à expérimenter va devenir passionné , raconte-t-elle.

Le magasin Halifax Vintage Garment Market, situé au 1549, rue Barrington, compte au rez-de-chaussée une boutique bien organisée de vêtements usagés choisis pour leur qualité et leur style qui traverse le temps.

À l'étage, on y trouve l'atelier qui sert à la boutique, mais aussi aux gens intéressés à apprendre à coudre et à rapiécer.

Des gens se donnent rendez-vous au Halifax Vintage Garment Market pour apprendre les rudiments de la couture.

Vous savez, les boutons sont souvent la première chose qui tombe sur un vêtement , fait remarquer Adrian Gentle, un passionné de vêtements qui étudie à l'Univeristé NSCAD (Nova Scotia College of Art and Design) et qui souhaite contribuer à donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour réparer leurs propres vêtements.

Beaucoup de gens finissent par jeter leurs vêtements parce qu'un bouton se casse , dit-il. Ils ne savent pas comment recoudre un bouton, même si c'est un processus assez simple.

Il explique que savoir comment réparer un vêtement est une connaissance qui peut servir pour offrir un cadeau ou aider un ami et, ultimement, ça permet d’aider la planète en diminuant sa consommation.

Adrian Gentle veut faire sa part pour promouvoir une industrie de la mode plus durable, un bouton à la fois.

Vous pouvez simplement conserver les vêtements que vous aimez vraiment plus longtemps et ne pas avoir à acheter de nouvelles choses , affirme Adrian Gentle.

Il faut garder les vêtements encore bons hors des dépotoirs, sinon, c'est juste du gaspillage.

Cette idée qu’un vêtement peut être beau et attrayant sans pour autant être neuf et qu’on puisse le garder pendant des années c’est ce que Laura MacNutt tente d’inculquer aux gens qui franchissent la porte de sa boutique.

Je pense que le monde entier prend conscience du droit à la réparation, qu'il s'agisse de leurs chaussures, de leurs vêtements ou de leurs appareils électroménagers , dit-elle. Je pense donc que plus nous sommes équipés et moins nous sommes intimidés par les choses que nous utilisons [...] plus nous aurons une économie durable.

Avec les informations de Aly Thompson de CBC