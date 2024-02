La Ville d’Ottawa devient admissible au fonds provincial pour accélérer la construction

La Ville d’Ottawa devient admissible à un fonds provincial de plusieurs millions de dollars pour accélérer la construction de logements en 2024.

La capitale fédérale craignait de manquer le bateau en décembre dernier, car le nombre de mises en chantier amorcées requis pour qualifier au programme était insuffisant, selon les données de l’époque.

La plus récente mise à jour de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) révèle que plus de 10 000 maisons ont été construites ou sur le pont de l’être sur le territoire en 2023, un nombre suffisant pour pouvoir toucher une part des 400 millions alloués par la province annuellement pour accélérer la construction.

Environ 30 % des mises en chantier ont été réalisées ou approuvées en toute fin d’année 2023.

Publicité

La Ville avait d’ailleurs débloqué des fonds pour former et embaucher de nouveaux planificateurs et experts juridiques, afin d’accélérer l’approbation des demandes de construction.

Pour être admissibles au fonds provincial pour l’accélération de la construction, les municipalités doivent atteindre le seuil de 80 % de l’objectif de mise en chantier établi. La ville d’Ottawa a atteint 93 % de l’objectif. Les sommes sont distribuées en fonction, notamment, des résultats.

On ne sait pas encore combien la Ville d’Ottawa recevra de cette enveloppe. Mais à titre d’exemple, la Ville de Brampton a reçu jusqu'à présent 25,5 millions $ pour avoir atteint 85 pour cent de son objectif. Toronto a quant à elle obtenu 114 millions $ pour avoir surpassé l'objectif provincial.

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa a récemment eu la confirmation qu’elle recevra 176 millions $ sur trois ans du Fonds fédéral pour accélérer la construction de logements (FACL).

Avec les informations d’Elyse Skura, CBC News