Des retraités rêvent d’ouvrir une résidence pour personnes âgées

Troublés par l'état des services publics, des retraités de la région rêvent depuis deux ans d’ouvrir une résidence pour personnes âgées à Rouyn-Noranda. Ils espèrent exporter leur modèle dans les grandes villes de l’Abitibi-Témiscamingue.

La section locale de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) a les yeux rivés sur le secteur Senator. L’organisation espère acquérir un terrain dans cette zone que la municipalité promet de développer ces prochaines années.

Plans d’affaires et de financement en main, la coordonnatrice du projet, Jeannine Gagnon, révèle que l’idée de créer une cinquantaine d’appartements découle des lacunes du réseau public.

Avec la pandémie, on s’est rendus compte que des aînés ont vécu des moments douloureux. Ils ont été confinés dans leurs appartements au sein des résidences pour aînés. Il y a aussi eu de très grandes augmentations de prix ces dernières années , mentionne-t-elle.

Contrairement aux autres résidences pour personnes âgées, le projet PLACES propose aux aînés d’être propriétaires de leur appartement. Le tout serait chapeauté par une fiducie d’utilité sociale pour encadrer la revente d'unités. Ça permettra d’éviter la spéculation et de garder les logements abordables , estime Mme Gagnon, elle-même une retraitée.

C’est à nous autres de nous prendre en main et d’avoir une vision, mais surtout une mission, soit d’amener nos retraités à avoir une qualité de vie et vieillir en sécurité, entourés de gens qui pensent comme eux.

Mme Gagnon espère que son projet, une fois enraciné à Rouyn-Noranda, sera exporté vers d'autres villes de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec.

Présent aux consultations

Le président régional de l’AQRP, Daniel Goulet, s’est présenté aux récentes consultations citoyennes du projet Senator pour réitérer les mérites du projet. Et s’assurer qu’il ne soit pas englouti sous le poids du développement résidentiel prévu par la Ville.

Les gens à ma table étaient intéressés à ce que nous construisions une résidence pour retraités. L’AQRP nous a octroyé de l’argent par l’intermédiaire d’un fonds de développement financé par l’entreprise Beneva , soulignat-il à l’époque.

M. Goulet a décliné notre demande d’entretien, préférant laisser s’exprimer la coordonnatrice Jeannine Gagnon.

Le projet PLACES en serait à la phase de la planification en vue de la construction d’un bâtiment résidentiel. Les projections misent actuellement sur la création de 38 appartements avec deux chambres à coucher (logements 4 et demi) et 12 appartements avec une chambre à coucher (logements 3 et demi).

À plus court terme, l’Abitibi-Témiscamingue peut compter sur l’ouverture des maisons des aînés de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda. Des maisons des aînés devraient aussi ouvrir à Palmarolle ainsi qu'à Macamic, mais dans un horizon plus éloigné.