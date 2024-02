Une exposition met en avant la contribution des artistes autochtones à l’art contemporain

L'artiste autochtone Audie Murray présente au Musée d’art MacKenzie de Regina l'exposition To make smoke, qui illustre les subtilités de l'existence des artistes autochtones dans l’art contemporain.

La visite débute avec une invitation : des boîtes d'allumettes sont offertes aux visiteurs. En ouvrant la boite, on découvre que l’artiste les a préalablement brûlées.



To Make Smoke présente une métaphore. Que reste-t-il d’une allumette une fois éteinte? Une volute de fumée, une odeur âcre résiduelle et une trace ambiguë et délicate.

Ouvrir en mode plein écran Les visiteurs sont invités à emporter avec eux une boîte d'allumettes. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Une sculpture à la façon ready-made trône au milieu de la galerie, une pile de gazon artificiel, où sont insérées des roses d’origines naturelles qui flétrissent au cours de l'exposition.



Même si ce gazon, ce sol, semble réel, une fois que l'on y passe un peu de temps, il devient évident que les matériaux organiques ne peuvent pas y survivre , explique l'artiste.



Avec cette matière organique comprimée entre des objets de plastique, Audie Murray critique la relation qu'entretient le marché de l'art contemporain avec les artistes autochtones.

Le commissaire de l'exposition, Tak Pham, soutient que cet usage des matériaux évoque la complexité à laquelle sont confrontés les artistes autochtones lorsqu'ils naviguent entre les exigences, les attentes, les appropriations et les limites du monde de l'art contemporain .

Pigments et résistance

L’artiste, d'origine crie et métisse, est issue des communautés de Lebret et Meadow Lake en Saskatchewan.

Elle invoque des pratiques traditionnelles, éphémères et naturelles comme une forme de résistance aux impositions du marché de l’art.

Ouvrir en mode plein écran Selon le commissaire de l'exposition Tak Pham, «l'utilisation de matériaux non orthodoxes remet en cause les idées préconçues sur les pratiques artistiques autochtones». Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Ainsi elle a recours à des substances organiques: graisse d’ours, cheveux et lait comme matériau dans la série de dessins intitulée Extractions.

J'ai fabriqué moi-même les pigments de chacun de ces dessins avec mon lait maternel, des feuilles de tabac fraîches et des pétales de roses séchées. Sur chacun de ces dessins, j'ai cousu des papiers absorbants avec des mèches de mes cheveux , explique l'artiste.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Audie Murray et le commissaire de l'exposition Tak Pham lors de l'installation de l'exposition « To Make Smoke » à la Galerie d'art Mackenzie de Regina. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Les murs de la galerie ont été enduits de cendres de plantes brûlées lors de rituels, où sont également exposées des œuvres sur papier ainsi que des impressions du corps de l'artiste.



Une empreinte de mon corps couvert de graisse d'ours et de cendres sur du papier. Le corps est présent, mais de manière très abstraite , indique Audie Murray.



L'exposition To make smoke est présentée au Musée d'art Mackenzie de Regina jusqu'au 8 septembre.