« Le missile est arrivé de la mer et est tombé ici », explique Svetlana Jekova en nous entraînant dans un jardin où les débris sont encore bien visibles.

Impossible pour elle d’oublier le 23 juillet 2023 : Ce fut une nuit terrible , se souvient-elle.

Sa ville, Odessa, a été la cible d’une attaque aérienne massive de la part de la Russie. La Maison des scientifiques, l’établissement qu’elle dirige depuis de nombreuses années, en a subi les impacts de plein fouet.

L’édifice, un ancien palais érigé au 19e siècle, a longtemps été un des joyaux de l’architecture de cette ville côtière.

Ouvrir en mode plein écran Une explosion survenue à quelques mètres de la Maison des scientifiques a soufflé toutes les vitres des fenêtres, aujourd’hui placardées. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Toutefois, aujourd’hui, la Maison des scientifiques ne brille plus. L’impact de l’explosion à quelques mètres du bâtiment a soufflé les vitres des fenêtres, aujourd’hui placardées.

Les pièces, autrefois lumineuses, sont plongées dans le noir. Quand Svetlana allume les lumières, les dommages de la frappe sautent aux yeux. Des fissures fendent les murs. Un tableau a même été troué.

En plus du noir, les employés doivent composer avec le froid. Depuis l’attaque, l’édifice n’est plus chauffé et, en ce mois de février, y porter un manteau est fortement recommandé.

Nous travaillons dans ces conditions parce que nous avons une responsabilité envers les résidents d’Odessa et les Ukrainiens. Nous devons préserver cette perle de l’histoire et de l’architecture d’Odessa.

Ouvrir en mode plein écran Svetlana Jekova est directrice de la Maison des scientifiques d’Odessa. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Les effets du froid commencent à se faire sentir dans la structure de pierre, sensible à l’humidité.

Pour le moment, les dommages sont estimés à 50 millions de hryvnias, la devise ukrainienne, l’équivalent de 1,7 million de dollars canadiens.

Cependant, Svetlana craint que la facture n’augmente en raison des travaux de stabilisation qui tardent à être réalisés.

En entrant dans une salle, elle aperçoit des débris tombés du plafond il y a peu de temps. Ce genre de découverte, la directrice en fait quotidiennement.

Des éléments décoratifs du plafond continuent de tomber tous les jours parce que les travaux de stabilisation n’ont pas été effectués, déplore-t-elle. Si ces travaux avaient été faits, on aurait pu sauver plus de choses.

Ouvrir en mode plein écran Des morceaux du plafond de la Maison des scientifiques se détachent et tombent au sol. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Si Svetlana Jekova réclame de l’aide, sa Maison des scientifiques n’est pas la seule à en avoir besoin dans une ville où les frappes ont endommagé près de 50 édifices historiques, selon l’UNESCO.

Au centre de la ville, la cathédrale de la Transfiguration a été transformée en chantier et des employés y retirent encore des débris.

Cette église orthodoxe, bâtie au 18e siècle, a aussi été la cible d’un missile le 23 juillet. L’édifice a été touché directement, d’où le trou béant dans la structure.

Ouvrir en mode plein écran L’église orthodoxe russe a été abîmée par un missile. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Des dommages à long terme

Les impacts des frappes de drones et de missiles sur le milieu culturel sont évalués en milliards de dollars. Dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, l’UNESCO chiffre ce montant à 3,5 milliards de dollars américains.

Grâce à des systèmes de surveillance satellitaire et à des équipes déployées sur le terrain, l’organisation internationale surveille l’état de dizaines de sites patrimoniaux abîmés. Elle en dénombre 342 à l’échelle du pays.

Toutefois, de l’aveu de la responsable de l’UNESCO en Ukraine, Chiarra Dezzi Bardeschi, les cicatrices culturelles de la guerre seront probablement encore plus profondes.

Il y a beaucoup de zones auxquelles nous n’avons pas accès pour des questions de sécurité et où il y aura un travail important à faire à l'avenir.

Ouvrir en mode plein écran Chiara Dezzi Bardeschi est la représentante de l’UNESCO en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

L’UNESCO dit multiplier les efforts pour assurer la protection, la stabilisation et la rénovation des édifices endommagés. Ces étapes sont prioritaires puisque les dégâts empêchent les membres de la communauté artistique d’exercer leur métier et d’encaisser des revenus.

Il y a les pertes de spectacles, d'activités culturelles et d'expositions , explique Chiarra Dezzi Bardeschi, qui évalue les dommages réels à neuf milliards de dollars.

À Odessa, le Musée des beaux-arts est toujours ouvert au public, mais la guerre a grandement influencé le choix des expositions.

Avant le début de l’invasion russe, les responsables de cette institution, tout comme ceux de plusieurs autres institutions au pays, ont évacué une grande partie de la collection permanente, qui inclut des tableaux du 18e siècle.

Ouvrir en mode plein écran Le Musée des beaux-arts d’Odessa. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Le temps leur a donné raison. En novembre 2023, un missile, encore une fois venu de la mer, est tombé à quelques mètres seulement de l’établissement, dont les vitres ont été soufflées par la déflagration.

Le combat culturel

Dans les salles sombres, fenêtres placardées obligent, des œuvres d’artistes ukrainiens sont à l’honneur.

La directrice Katarina Koulay tient à nous montrer les aquarelles réalisées par Boris Eisenberg, un peintre d’Odessa qui s’est rapidement enrôlé dans l’armée. L’artiste a combattu au front, à Bakhmout, qu’il a peint dans ses toiles. Il y a perdu la vie en juillet 2023.

Volodymyr, un des conservateurs du musée, croit que la mission que s’est donnée l’institution est très importante puisqu’elle permet de documenter le conflit grâce au regard des artistes qui le subissent.

Le but des attaques de l’ennemi, ce n’est pas seulement le territoire. C’est aussi l'héritage et le patrimoine de la culture ukrainienne. Ils veulent massacrer cette culture et les Ukrainiens. C’est pourquoi je fais tout mon possible pour garder le patrimoine de notre pays.

Ouvrir en mode plein écran Katarina Koulay est directrice du Musée des beaux-arts d’Odessa. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Question de changer les idées de la population, touchée par une guerre qui dure depuis maintenant deux ans, non seulement des musées mais aussi des théâtres et des opéras continuent d’accueillir le public.

Avec ses concerts, l’Opéra d’Odessa offre aux résidents de la ville l’occasion de se divertir. Toutefois, même dans ce joyau architectural qui, pour l’instant, a été préservé, il est difficile d’ignorer la menace qui plane sur l’Ukraine.

Avant les représentations, le public est averti des mesures de sécurité à suivre en cas d’alerte aérienne qui annoncerait d'éventuelles frappes.

Ouvrir en mode plein écran L’Opéra d’Odessa continue d'offrir des concerts à la population malgré la guerre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Bien sûr, dit Svetlana Jekova, de la Maison des scientifiques, la priorité des Ukrainiens doit être d’appuyer les militaires. Toutefois, selon elle, la protection de la culture et du patrimoine ukrainiens, menacés par la guerre, doit aussi s’imposer.