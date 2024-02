Ottawa va aider des organismes qui luttent contre la propagation du VIH et de l’hépatite C

Des organismes communautaires de la Colombie-Britannique qui combattent les infections au VIH, à l'hépatite C et aux autres Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) vont recevoir 12,6 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral.

L’annonce a été faite vendredi matin par Yasir Naqvi, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, Mark Holland, lors d’un déplacement dans les locaux de la société Phoenix Drug and Alcohol Recovery and Education, à Surrey.

Ce financement provient du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C (FIC) et du Fonds pour la réduction des méfaits (FRM).

Il permettra d’appuyer notamment 15 interventions communautaires de lutte contre les infections au VIH , à l'hépatite C et aux autres ITSS .

Il reste du travail à faire pour réduire la propagation du VIH , de l’hépatite C et des ITSS , a reconnu Yasir Naqvi, qui a précisé que plus de 62 000 personnes vivent avec le VIH au Canada . Parmi celles-ci, 20 % ne savent pas qu’elles sont porteuses de la maladie. En 2022, 1833 nouveaux cas ont été diagnostiqués.

Le financement bénéficiera aux organisations qui arrivent à toucher le public le plus exposé à ces maladies : les hommes qui ont des relations avec d’autres hommes, les Autochtones, les nouveaux immigrants, les travailleurs du sexe et les usagers de drogue , a détaillé Yasir Naqvi.

Ces organisations améliorent la prévention des infections en facilitant l’accès aux tests et aux traitements, et en offrant un soutien à ceux qui en ont besoin.

375 000 $ pour la Phoenix Society

Une annonce comme celle-ci met en lumière l’importance des associations locales , a souligné Yasir Naqvi. Vous avez les connaissances, l’expérience et les liens profonds avec les personnes fragiles. Cela fait une différence. Sans vous, ce gouvernement ne pourrait pas faire grand-chose , a-t-il ajouté, précisant que la Phoenix Society allait bénéficier d’un financement de 375 000 $.