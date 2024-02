Le palais de justice de Sept-Îles est à la recherche de nouveaux candidats

Le palais de justice de Sept-Îles est à la recherche de candidats pour compléter ses équipes. Une journée portes ouvertes est organisée par le ministère de la Justice, vendredi, pour faire connaître les possibilités de carrière dans le domaine.

Il y a notamment des besoins à combler dans les équipes de soutien juridique et administratif. Le palais de justice de Sept-Îles cherche à embaucher cinq à sept nouvelles personnes.

Comme un peu partout dans l'Est-du-Québec, le manque de main-d'œuvre se fait sentir dans les palais de justice de la Côte-Nord.

Avec plus de personnel, le palais de justice de Sept-Îles veut ainsi rendre son système plus accessible et efficace.

Ouvrir en mode plein écran Mirelle Joncas est la directrice régionale des services judiciaires de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Quelques heures après le début de la journée portes ouvertes, la directrice régionale des services judiciaires de la Côte-Nord, Mireille Joncas, estime qu’une cinquantaine de personnes y ont participé.

La directrice admet que le palais de justice compose avec la pénurie de main-d’œuvre. Elle considère toutefois que le manque d’employés n’a eu aucun effet sur les services offerts aux citoyens.

Les activités ont continué au même rythme que si on avait une équipe complète , soutient-elle.

Malgré le contexte actuel, on n'a pas eu à réduire nos activités. On n'a pas eu à fermer de salles de cour.

Les intéressés peuvent visiter le palais de justice de Sept-Îles jusqu'à 17 h 30 vendredi et ont jusqu'au début du mois de mars pour poser leur candidature à un poste.

Avec des informations de Charles-Étienne Drouin