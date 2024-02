Le groupe d'information Vice Media a annoncé jeudi qu'il ne publierait plus de contenu sur son site web phare et qu'il supprimerait plusieurs centaines d'emplois.

Axé sur un public jeune et connu pour ses contenus audacieux sur l'actualité et la société, Vice faisait partie des étoiles montantes d'une nouvelle génération de médias en ligne, avant de déclarer faillite, en mai 2023.

Bruce Dixon, directeur du groupe, a annoncé une réorientation stratégique qui s'accompagne de la nécessité de réaligner [les] ressources et de rationaliser l'ensemble des activités de Vice , dans une note de service relayée en ligne par plusieurs journalistes du groupe.

Malheureusement, cela signifie que nous allons réduire nos effectifs et supprimer plusieurs centaines de postes , poursuit-on dans la note. M. Dixon a ajouté que distribuer [le] contenu numérique comme [cela se faisait] auparavant n'était plus rentable .

À l'avenir, l'entreprise, qui effectue une transition vers un modèle d'agence de production, cherchera à s'associer à des sociétés de médias établies pour distribuer son contenu numérique, y compris les actualités, sur leurs plateformes , a-t-il ajouté.

Les personnes concernées par les licenciements seront informées en début de semaine prochaine. On ne sait pas combien d'emplois seront supprimés. Selon le New York Times, 900 personnes travaillent toujours pour l’entreprise.

La chute d’une entreprise canadienne

Il s'agit d'une dégringolade spectaculaire pour l'entreprise, qui avait été valorisée en 2017 à 5,7 milliards de dollars américains (7,69 milliards de dollars canadiens), soit 6 ans avant de déclarer faillite.

En juin 2023, un groupe de créanciers constitué par les sociétés d'investissement Fortress Investment Group, Soros Fund Management et Monroe Capital a racheté l'entreprise pour 350 millions de dollars américains.

La division québécoise du média, Vice Québec, a mis un terme à ses activités en 2019, à peine trois ans après son ouverture, fermant ses bureaux de Montréal et signant l’échec d’un retour à la maison. Vice France a de son côté fermé en 2023, après 15 ans d’existence.

La crise des médias se poursuit

Vice a été fondé en 1994 à Montréal par les Canadiens Suroosh Alvi, Gavin McInnes et Shane Smith. Le magazine culturel alternatif, d’abord appelé Voice of Montreal, s'est développé au fil des ans pour devenir un groupe de médias en ligne. Après avoir déménagé à Brooklyn, l’entreprise a créé Vice News en 2014, qui proposait des documentaires et du journalisme de terrain poussé à l’extrême.

Le groupe incarnait alors, comme BuzzFeed ou Huffington Post, une nouvelle génération de médias d'information entièrement en ligne qui ambitionnait de bousculer les grands anciens. Mais la plupart des sites n'ont jamais dégagé les bénéfices escomptés par les investisseurs dans un marché publicitaire difficile.

Le ralentissement du marché de la publicité en ligne, la dégradation de la conjoncture économique et le durcissement des conditions de crédit ont rendu encore plus difficile la situation de ces jeunes médias, à une époque où même les grands médias sont en crise.

Un autre étendard de cette nouvelle génération, BuzzFeed, a d'ailleurs annoncé à la fin d'avril la clôture du site BuzzFeed News, avec 180 licenciements à la clé.

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press