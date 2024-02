L’impact des bleuetières sera étudié dans la Péninsule acadienne

La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) a le feu vert pour lancer sa vaste étude indépendante sur l'industrie du bleuet, une démarche qui s'intéressera aux impacts environnementaux et économiques du secteur.

Le conseil d'administration de l'organisme, composé des maires de la région, en a approuvé les paramètres, jeudi soir.

Son président, le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, croit que la démarche est nécessaire.

Le président de la CSRPA et maire de Shippagan, Kassim Doumbia, croit que cette étude va permettre aux élus et à la population d'avoir l'heure juste sur l'industrie du bleuet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Je pense que l'étude va nous démontrer s'il y a lieu comme communauté de s'inquiéter par rapport au développement d'une certaine industrie sur le territoire et si on peut travailler de concert avec cette industrie , explique-t-il. Si oui, comment on l'encadre.

La CSRPA se met donc à la recherche, par appel d'offres, de spécialistes pour réaliser cette étude.

Cette initiative fait suite à une demande d'appui de la Ville de Tracadie pour un moratoire sur les projets controversés de bleuetières sur l'ancien champ de tir. Cette demande a été rejetée par les maires de la Péninsule, le 18 décembre dernier, lors d'une réunion du conseil d'administration de la CSRPA .

L'organisme se donne six mois pour compléter cet état des lieux de l'industrie du bleuet.

« Inutile » pour le débat sur l'ancien champ de tir?

Malgré ses réserves devant cette démarche, le maire de Tracadie, Denis Losier, s'est rallié à ses collègues autour de la table pour donner son aval.

Toutefois, il demeure dubitatif. Selon lui, les travaux, notamment de déforestation, pour établir de nouvelles bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie ont des chances d'être complétés avant même que les résultats de l'étude soient dévoilés.

Ça va être inutile dans le débat actuel puisque les données vont nous arriver après la réalisation du projet , croit-il. À moins que les entrepreneurs qui ont des baux sur l'ancien champ de tir décident d'attendre.

Des images aériennes de bleuetières diffusées par Radio-Canada, l'automne dernier, ont choqué plusieurs résidents de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

En entrevue à l'émission La Matinale, vendredi matin, le président de la CSRPA a reconnu que la réalisation de l'étude n'est pas reliée à aux projets des terres de l'ancien champ de tir.

Ce qui se passe dans la région de Tracadie, je pense que le développement va continuer.

La CSRPA , son mandat n'est pas de voir à ce que le projet arrête ou n'arrête pas , a-t-il expliqué. On prend une position dans la mesure où on veut s'assurer d'avoir un portrait de l'état de la situation dans la Péninsule acadienne.

Combien va coûter l'étude?

Jeudi soir, les responsables de la CSRPA ont indiqué que l'étude pourrait coûter entre 80 000 $ et 100 000 $.

Cependant, un détail n'a pas échappé au maire de Tracadie, Denis Losier.

En écoutant l'émission La Matinale, moins de douze heures après la réunion de la CSRPA , on a entendu que les coûts pourraient se rendre jusqu'à 150 000 $ , dit-il. J'espère que dans les prochaines semaines le montant ne sera pas en augmentation encore plus grande. Ç'a été une petite surprise.

Un document important

Le président de la CSRPA est tout de même persuadé que le document sera utile pour la gestion du territoire de la Péninsule.

Je pense que ça va nous donner les coudées franches et l'heure juste quant à l'industrie agricole sur le territoire de la Péninsule acadienne , affirme-t-il.

Qualifiant l'ouvrage à venir de document de référence important , Kassim Doumbia croit qu'il pourra répondre à une des questions de l'heure dans la région.