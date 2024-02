Prendre sa place en Mauricie, une action à la fois

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a souligné le Mois de l'histoire des Noirs, qui se déroule tous les ans en février, en présentant une conférence signée Elvire B. Toffa, qui a pour but d'aider les étudiants internationaux à mieux s'intégrer dès leur arrivée en Mauricie et qui a pour titre : Prendre sa place en Mauricie.

Dans cette conférence, Mme Toffa partage son parcours d’intégration et d’inclusion socioprofessionnelle, elle qui a vécu les dix dernières années à Trois-Rivières. Elle a par ailleurs profité de l’occasion jeudi pour donner quelques conseils aux étudiants internationaux, à commencer par l’importance de prendre sa place et d’aller la chercher.

Il y a une place pour toi, va la chercher, mets-toi en action que tu sois étudiant ou immigrant financier. Oui, il y a des personnes qui vont te tendre la main et qui vont t’accompagner là-dedans, mais la première action vient de toi, dit-elle. Moi, c’est ce qui m’a beaucoup aidé.

La dame conseille d’ailleurs de faire des pas en ce sens de manière graduelle.

Chaque matin, une petite action à la fois, et cette action part de nous-mêmes.

Cela dit, Mme Toffa insiste sur le fait que les personnes qui ne sont pas immigrantes ont aussi un rôle à jouer.

Publicité

Le fait d’aller vers l'autre doit se passer des deux côtés. Ayez beaucoup de patience et de bienveillance, suggère-t-elle. C’est un être humain, point. Il vient d’ailleurs. Il a beaucoup à vous apprendre et vous avez beaucoup à lui apprendre.

Mme Toffa veut sensibiliser la population au fait qu’au départ, avant même de penser à se créer un tissu social, l’immigrant doit se débrouiller avec les notions de base.

L'hiver est déjà un enjeu, dit-elle. La monnaie canadienne est à apprendre. La notion d'autorité n’est pas la même non plus. Ce sont des exemples très terre à terre.

Pas toujours facile l'intégration

À Trois-Rivières, comme près du quart des étudiants de l' UQTR provient de l'extérieur, ils peuvent profiter de plusieurs services, notamment un programme de parrainage qui permet de jumeler un étudiant international à un étudiant québécois. Voilà qui peut aider, car l’intégration peut parfois s’avérer très difficile, comme en témoignent certains étudiants étrangers.

Ce fut le cas d’Aurélie Yumba, qui a quitté la République du Congo en 2021 pour venir étudier en administration à l' UQTR . Elle a connu au départ certaines difficultés avec le climat, la langue et culture, en plus de constater une réaction parfois particulière des gens qui la croisaient.

J’ai rencontré des clients parfois qui étaient étonnés de voir une Noire se promener dans les rues.

Je n’étais pas en colère, ajoute-t-elle. J’étais plus compréhensive en me disant : "ils ne connaissent pas".

2:03 Le reportage d'Alexandre Painchaud Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

C'est en tissant des liens avec des étudiants québécois qu’elle a été en mesure de trouver ses repères.

Publicité

Quand tu arrives ici en tant qu’étranger, tu ne sais pas trop comment te comporter. Tu n’as pas d'exemple , témoigne-t-elle.

Kekeli Egbetoke, aussi Congolaise d'origine, a connu également quelques problèmes à son arrivée. Elle est désormais graduée de l’ UQTR et fait aujourd'hui partie du pôle d'intégration qui avait organisé la conférence de l’ UQTR , mais elle se souvient très bien du choc culturel qu’elle a vécu il y a quelques années.

Au début, c'était compliqué, mais avec le temps, j’ai décidé de sortir de ma zone de confort et finalement, je suis allée vers du monde, témoigne-t-elle. L'intégration se passe bien.

Ouvrir en mode plein écran Kekeli Egbetoke, étudiante internationale à l'UQTR Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Elvire Toffa, qui a reçu en 2022 le prix Pour un Québec sans racisme, considère que le racisme peut se contrer par l'action d'abord et avant tout.

On ne veut pas rester sur le fait que oui, ça existe, mais on veut passer à l'action, dit-elle. Et justement, si on ne veut pas que ça existe, on met en place une façon de faire pour motiver ce mieux-vivre ensemble. La responsabilité part de tous. Moi, si je vis du racisme, je le dénonce. C’est ça une société, une communauté. Je donne du respect et je le réclame en retour.

Plusieurs services sont disponibles en Mauricie, fait-elle valoir, citant notamment le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) et le Regroupement des amazones, qui favorise l'inclusion des femmes de la diversité.

Avec les informations d’Alexandre Painchaud et selon une entrevue de l’émission Toujours le matin