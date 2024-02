Le Canada sanctionne 10 personnes et 153 entités russes de plus

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé vendredi un train de nouvelles sanctions contre la Russie, tout comme l'ont fait les États-Unis et le Royaume-Uni un peu plus tôt dans la journée.

Les sanctions canadiennes visent cette fois 10 personnes et 153 entités russes ou reliées à la Russie.

Parmi les personnes visées par le Canada figurent un collaborateur de longue date du président Vladimir Poutine et des hommes d'affaires impliqués dans des secteurs tels que le rail, la construction et l'informatique.

Le Canada étend également le libellé de son interdiction sur les exportations de biens destinés à fabriquer des armes pour interdire spécifiquement l'exportation d'explosifs et de détonateurs, qui sont entre autres utilisés dans l'industrie minière et en construction.

Plus tôt dans la journée, les États-Unis ont annoncé des sanctions visant plus de 500 personnes et entités tandis que le Royaume-Uni en a ajouté 50 à sa propre liste.

Vraiment efficaces, les sanctions?

Mais deux ans après l’invasion de l’Ukraine, les dizaines de sanctions économiques imposées par l’Occident à la Russie ne semblent guère avoir d’effet concret sur le champ de bataille et encore moins au Kremlin, où le régime de Vladimir Poutine a littéralement le vent dans les voiles.

Pour Bertrand Candelon, économiste et professeur de finance à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, il est clair que les sanctions n’ont pas réussi à faire plier Poutine.

Quand on prend les prévisions du FMI pour la Russie l’année prochaine, il y a une prévision de 2,6 % de croissance. Je rappelle qu’au Canada et en Europe, on est autour de 1 %, [c'est] donc deux fois et demie plus de croissance [en Russie] malgré les sanctions et après deux ans de guerre , a souligné l’expert au micro de Midi info, sur les ondes d’ICI Première.

On se rend bien compte que les sanctions, malheureusement, n’ont pas eu d’impact. La Russie n’est pas à genoux.

Selon M. Candelon, si la Russie arrive à afficher une telle croissance en dépit des importantes sanctions économiques qu’on lui impose, c’est tout d’abord qu’elle est entrée en économie de guerre. En consacrant plus de 6 % de son PIB à l’effort de guerre, Moscou crée de l’emploi sur son territoire tout en empochant des sommes importantes en continuant de vendre son pétrole et son gaz aux puissances émergentes du BRCIS comme la Chine et l’Inde.

Et de l’argent, les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en ont. À eux seuls, les 11 pays émergents du BRICS représentent plus de 30 % du PIB mondial, souligne M Candelon.

À long terme, toutefois, l’économie russe ne pourra tenir cette cadence, car en plus de mobiliser des centaines de milliers de soldats, les Russes doivent actuellement composer avec un taux d’inflation de 7,4 % et des taux d’intérêt de 16 %. Mais qu’à cela ne tienne, l’objectif de Moscou est à court terme, soit celui de gagner la guerre le plus rapidement possible.

Avec les informations de La Presse canadienne