Le quai de Port-Cartier est maintenant opérationnel

Le quai municipal de Port-Cartier est maintenant réparé, un peu plus d’un mois après la tempête hivernale qui a endommagé les installations portuaires, indique le maire, Alain Thibault. Les travaux, qui ont coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars, sont des mesures « temporaires » puisque la municipalité prévoit moderniser ses infrastructures afin de les rendre plus résistantes aux intempéries.

C’était assez simple , rapporte Alain Thibault. Les travaux de réparations du quai municipal de Port-Cartier ont rapidement été effectués mercredi et ont été terminés le même jour .

Bien que quelques réparations restent à être effectuées sur le quai lui-même, le chemin du quai, qui avait été le plus lourdement endommagé, est réparé. Le quai sera complètement réparé dans les prochaines heures [ce vendredi] , explique, le maire. Mais le quai est accessible , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le quai de Port-Cartier a été endommagé lors de l'onde de tempête de la fin de semaine dernière. (Archives) Photo : Gracieuseté : Alain Thibault

Les coûts des travaux de réparation s'élèvent à 50 000 $, estime le maire. Ce n’est pas beaucoup , juge-t-il.

Publicité

Il attire plutôt l’attention sur la lenteur du processus administratif pour l’élaboration de travaux publics, ce qui pourrait expliquer le délai d’un mois entre les tempêtes à la mi-janvier et la réalisation des travaux de reconstruction cette semaine.

On n'a pas le choix de se conformer à ça. On est régi par des règles en gestion contractuelle. Toutefois, Alain Thibault est d'avis que le processus a toujours avancé, sans stagner .

Prêts pour Apuiat

Le quai de Port-Cartier est un point de transit majeur pour les entreprises de la région.

Dès la première semaine de mars, les composantes de l’important projet de parc éolien Apuiat seront livrées aux installations portuaires de Port-Cartier.

Piloté par Boralex, le projet d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars sera implanté au nord de Port-Cartier. Se voulant rassurant, Alain Thibault affirme que la Ville sera prête à accueillir les premières livraisons en lien avec le projet.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Port-Cartier Alain Thibault (Archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De plus, au courant du mois de mars, des bateaux transportant des copeaux de bois et de la ferraille viendront s'arrimer au port pour décharger et reprendre de la marchandise.

Publicité

Les bris n’ont donc pas eu d’impacts négatifs sur l'économie de la Ville, selon le maire, puisqu’aucun navire ne s'est arrimé au port durant le dernier mois.

Un quai plus durable et résistant aux intempéries

Maintenant que la réparation jugée temporaire est terminée, la municipalité entend mettre sur pied un plan de protection de son quai pour que la prochaine tempête ne vienne pas affecter nos infrastructures portuaires.

Pour ce faire, la Ville a mandaté une firme pour réaliser un concept de protection du quai. La firme remettra son rapport au début du mois de mars, selon le maire de Port-Cartier.