Sur les 9000 vins disponibles à la Société des alcools du Québec (SAQ), seuls 67 coûtent moins de 10 $. Voici quatre bouteilles qui ne vont pas vous décevoir.

Ouvrir en mode plein écran Espiritu de Chile Sauvignon Blanc 2023 | Code SAQ : 15210625 | 8,80 $ Photo : SAQ

Délicieux blanc

Au sud de Santiago, dans la vallée de Curico, la famille Aresti a acheté ses premières vignes en 1951. En quelques décennies, elle est devenue un important producteur de vin chilien. Elle produit du vin dans différentes régions viticoles du pays. Sa cuvée Espiritu de Chile est un assemblage de raisins provenant de la vallée centrale. Composée en majorité avec du sauvignon, son nez rappelle la pomme, les fleurs et les agrumes. L’attaque est simple, croquante et rafraîchissante. Un bon choix pour accompagner une salade de thon.

Ouvrir en mode plein écran Crama Regala 2022 | Code SAQ : 15210393 | 8,90 $ Photo : SAQ

Juste à temps pour la cabane

Même si l’hiver bat son plein, la météo a plutôt des airs de printemps. Pour un avant-goût des beaux jours, rien de tel qu’un verre de rosé. Depuis près de 10 ans, la famille Davidescu commercialise ses vins au Québec. Elle possède un des plus grands domaines de la Moldavie avec plus de 1000 hectares. Après le succès de son rouge, puis de son blanc, elle met en marché son rosé. À base de merlot, il sent bon les petits fruits rouges. L’attaque rappelle le printemps avec ses notes florales et fruitées. Une pointe de sucre apporte de la longueur et surtout, elle permet d'effectuer un mariage parfait avec le jambon à l’érable.

Ouvrir en mode plein écran Sonovino | Code SAQ : 13996804 | 8,50 $ Photo : SAQ

L’Italie abordable

L’Italie est le plus grand producteur de vin… au monde ! Ce statut lui permet d’élaborer des cuvées dont le prix rivalise toute compétition. C’est le cas de la marque Sonovino. Pour conserver une qualité exemplaire à un coût minime, le vin est un assemblage de raisins de différentes régions viticoles. Sans surprise, il est élaboré en majorité avec la variété la plus répandue au pays, le sangiovese. On y ajoute du cabernet-sauvignon et du merlot. Sous la robe de couleur rubis moyennement soutenu, la bouche est remplie de petits fruits et d’herbes fraiches. Les tannins sont modérés et le tout est très agréable. Pour la fondue chinoise, c’est le bonheur !

Ouvrir en mode plein écran Le Masserie | Code SAQ : 15210684 | 8,65 $ Photo : SAQ

Corsé dans le verre, doux à la caisse

Ce rouge italien réunit aussi des raisins de sangiovese et de merlot, mais le résultat est différent. La maison Losito e Guarini a été fondée dans le sud du pays, dans les Pouilles. Ce terroir baigné par le soleil est réputé pour ses vins abordables. Celui-ci ne fait pas exception. Rempli de fruits noirs, il s’ouvre sur des notes sur des parfums de bleuet et de mûres. Les tannins sont plus serrés et les saveurs sont persistantes. Idéal avec la pizza.