Des millions de Canadiens gagnant un salaire annuel fixe travaillent un jour de plus sans être payés lors des années bissextiles, comme c’est le cas cette année. Le travailleur salarié moyen est privé d'environ 351 $ pour cette journée, alors que les employeurs économisent collectivement plus de deux milliards de dollars.

Rohith Krishnan, associé fiscal à Toronto, estime que chaque jour travaillé devrait être rémunéré , y compris ces rares 29 février qui surviennent une fois aux quatre ans.

Nos dépenses ne s’arrêtent pas cette journée-là. On doit quand même se nourrir, se déplacer et bien d’autres choses , souligne-t-il.

Rohith Krishnan travaille comme associé fiscal à Toronto. Il croit que la journée de travail supplémentaire lors des années bissextiles devrait être rémunérée.

Selon lui, le gouvernement fédéral et les provinces devraient intervenir et obliger les employeurs à payer leurs salariés pour cette journée supplémentaire. À l’heure actuelle, aucune loi n’existe à cet effet.

Il faut vraiment mettre en place quelque chose pour rectifier ce qui se passe depuis tant d’années , affirme le salarié torontois.

Est-ce un vol de salaire ?

Cette pratique,qui passe souvent inaperçue, s’ajoute au fléau du vol de salaire , affirme Ella Bédard, avocate au Workers' Action Centre, un organisme de défense des droits des travailleurs en situation d’emploi précaire.

Le phénomène peut prendre de plusieurs formes : un employeur qui décide de ne pas payer les heures supplémentaires, les congés fériés ou de ne pas rémunérer l’ensemble des heures travaillées, comme c’est le cas lors des années bissextiles.

Ella Bédard est avocate au Workers' Action Centre, un organisme de défense des droits des travailleurs à Toronto.

Si vous gagnez un salaire annuel, vous recevez le même montant peu importe si l'année compte 365 jours ou 366 jours , dit-elle.

L'avocate craint que bien des salariés finissent par être sous-payés s'ils tiennent compte de l'ensemble de leurs heures travaillées.

C’est une vraie crise au Canada et les gens le ressentent davantage lorsque le coût de la vie est aussi élevé. Chaque dollar compte.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada (Nouvelle fenêtre), il y avait plus de 6,5 millions de salariés au pays en novembre dernier, ce qui représente plus du tiers de l’ensemble des travailleurs canadiens. En tenant compte du temps supplémentaire, ces salariés ont empoché l’équivalent de 43,88 $ l’heure en moyenne.

Pour une journée typique de huit heures, chaque salarié est donc privé d'environ 351 $ en moyenne pour cette journée de plus.

Pendant ce temps, les employeurs économiseraient en tout près de 2,3 milliards de dollars lors des années bissextiles.

Une rémunération discrétionnaire?

Certains employeurs prévoient une prime discrétionnaire ou une certaine compensation dans le contrat de travail pour cette journée supplémentaire, mais c’est assez rare, souligne la spécialiste en ressources humaines, Annie Boilard.

C'est toujours le choix de l'employeur. Ceux qui le font sont plutôt généreux parce que la tendance, je dirais, n'est pas à cet effet-là , dit-elle.

C'est vrai qu'on a l'impression de faire un peu une journée de bénévolat. En contrepartie, nos paiements de voiture ne coûtent pas plus cher en février lors d'une année bissextile. Notre loyer ne nous coûte pas plus cher non plus. Alors c'est un peu l'ensemble de l'écosystème qui fonctionne ainsi.

Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines et présidente du réseau Annie RH

Mme Boilard souligne qu’aucun pays n’a adopté de loi encadrant la rémunération lors des années bissextiles et qu’aucune province n’envisage de changement à cet effet.

Si nous le faisions, on pourrait dire que nous serions novateurs, pionniers dans le domaine, mais chose certaine, nous ferions aussi un peu cheval à part , dit-elle.

Dans le quartier financier de Toronto, bien des salariés ne s’inquiètent pas de leur salaire lors des années bissextiles. Je suis comptable, donc c'est un quart de jour par an, c'est rien , affirme Ian Reed.

La gestionnaire de portefeuille Sara Loriot souligne qu’elle travaille rarement le nombre d’heures prescrit dans son contrat. L’important pour son employeur, c’est qu’elle livre des résultats et qu’elle atteigne ses objectifs.

Que ce soit de 9 h à 17 h, de 8 h à 16 h, 365 jours par année ou 366 jours par année, ce qui compte, c'est ce que je produis , dit-elle.

Différents modèles de paie

Il existe bien sûr plusieurs différents modèles de paie au pays. Certains salariés sont rémunérés à l’heure, ce qui est le cas notamment de la plupart des employés du secteur public.

Ces travailleurs seront payés pour les heures travaillées ce 29 février, comme toute autre journée de travail. Selon Statistique Canada, plus de 11 millions d'employés étaient rémunérés à l’heure en novembre dernier.

Pour les 6,5 millions de salariés qui gagnent un montant annuel fixe, il y a une nuance à apporter entre les ceux qui sont payés aux deux semaines (paie bihebdomadaire) et ceux qui sont payés deux fois par mois (paie bimensuelle), souligne l'avocate Ella Bédard.

Si vous avez deux jours de paie chaque mois, vous ne verrez clairement pas la journée de travail supplémentaire ajoutée à votre talon de paie ce mois-ci. Votre salaire fixe est réparti en 24 paies, et vous recevez le même montant, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.

Il existe au Canada plusieurs modèles de paie. Les salariés peuvent être payés toutes les deux semaines ou deux fois par mois, entre autres, alors que certains employés sont rémunérés à l'heure.

Ce n’est pas aussi évident pour les salariés payés toutes les deux semaines, surtout que le 29 février tombe cette année un jour de semaine, ce qui n’était pas le cas en 2020. Ces employés reçoivent le même montant pour le même nombre de jours travaillés.

Mais il reste que, pour l’année entière, ils auront tout de même travaillé un jour de plus (ou même deux) que lors des années non bissextiles, dépendamment des week-ends. Dans plusieurs provinces, dont l’Ontario et la Colombie-Britannique, le calendrier compte 252 jours de travail en 2024, excluant les congés fériés, alors qu’il y en avait 250 l’an dernier.

Parfois même sans année bissextile, il peut y avoir des variations du nombre de jours de travail d'une année à l'autre, comme c'était le cas entre 2021 et 2022, ou encore entre 2017 et 2018, dans ces mêmes provinces.

Il est aussi possible de passer d'une année non bissextile à une année bissextile – ou vice versa – sans que le nombre de jours travaillés ne change. En 2015, par exemple, le calendrier comptait 251 jours de travail, tout comme en 2016, une année bissextile.