À la suite d’un accident mortel de motoneige survenu à Val-des-Bois en 2022, une coroner recommande d’obliger une formation spécifique pour les motoneigistes.

Me Pascale Boulay a formulé cette recommandation dans le rapport sur le décès de Patrick Proulx. Le 18 mars 2022, l’homme de 37 ans a percuté un arbre de plein fouet, tout près du sentier fédéré 43.

La coroner rapporte que son alcoolémie était deux fois plus élevée que la limite permise, ce qui lui permet de conclure que le décès était évitable, mais lui est imputable .

Me Boulay croit toutefois que des questions se posent sur les aptitudes de conduite du motoneigiste.

Tous les témoins rencontrés ont confirmé la maladresse de M. Proulx avec sa nouvelle motoneige qu'ils trouvaient d'ailleurs difficile à manier surtout en raison de la suspension. Des modifications importantes afin d'augmenter la performance ont été effectuées en toute légalité , écrit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Proulx a perdu la vie sur le sentier fédéré 43, à Val-des-Bois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Aucune formation particulière exigée

La coroner souligne qu’au Québec, aucune formation particulière n’est requise pour conduire une motoneige: il faut seulement détenir un permis de conduire valide. Il y a toutefois une exception pour les jeunes de moins de 16 ans qui doivent suivre un cours en ligne. En Ontario, la réglementation est presque la même.

Les motoneiges modernes sont de plus en plus performantes et puissantes et peuvent être plus difficiles à manier donc d'emblée, les risques pour la vie humaine sont largement accrus. Par conséquent, il m'apparaît opportun qu'une formation pour la conduite des motoneiges soit exigée comme c'est le cas notamment pour les bateaux, avions et motocyclettes , explique-t-elle.

Me Boulay recommande également que les autorités maintiennent leurs efforts de sensibilisation pour contrer la conduite de la motoneige avec les facultés affaiblies.

Des études peu concluantes

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) s’est penché sur l’efficacité qu’une formation de motoneige pourrait avoir.

Dans un avis scientifique transmis au ministère des Transports en 2011, l’ INSPQ écrivait qu’une formation comportant un volet pratique assez élaboré peut avoir certains effets sur les connaissances et les attitudes des conducteurs .

Toutefois, vu le peu de recherches effectuées sur le sujet, il est difficile de conclure qu’une formation pourrait réduire le nombre d’accidents.

L’ INSPQ met toutefois de l’avant une autre étude qui porte sur la motocyclette : Le fait de cesser d’exiger un certificat de compétence pour les conducteurs de motocyclettes de petite cylindrée a contribué à augmenter le nombre de blessures, ce qui pourrait constituer une preuve indirecte de l’efficacité d’une telle mesure.

Pour les régions de l'Outaouais et des Laurentides, la Sûreté du Québec calcule que 10 personnes ont perdu la vie dans un accident de motoneige entre 2015 et 2020. Pendant cette même période, 2229 motoneigistes à travers la province ont été soit blessés légèrement, blessés gravement ou tués en pratiquant cette activité.