C’est sur la scène de la tente Rivière-Rouge du Festival du Voyageur que va se déployer la plus récente création du danseur de ballet Stephan Azulay. Devant un public qui aura les pieds bien posés dans les copeaux de bois, six interprètes du Ballet royal de Winnipeg vont performer au son de la musique de l’artiste Rayannah.

Normalement on ne verrait pas des danseurs de ballet classique sur une scène comme celle du festival , estime Stephan Azulay.

La chorégraphie mélange des mouvements de ballet, tels que les portés, à d'autres plus liés à la danse contemporaine, comme des mouvements au sol. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

En parallèle avec sa carrière de soliste, il se consacre parfois à des projets chorégraphiques. Il tente d’amener sa pratique loin des bancs de velours de la salle du centenaire, le lieu où il performe pour le Ballet royal. La scène du Festival du Voyageur était donc un espace tout indiqué pour ce nouveau projet intitulé Compound.

Ces projets, c’est moi qui essaie de rendre la danse accessible à un large public. Donc à un public qui ne vient pas dans un grand théâtre

Il a fait appel à la créatrice franco-manitobaine Rayannah pour la musique. Toute la semaine, ils travaillent ensemble pour marier les mouvements au son.

L'artiste Rayannah compose la trame musicale du spectacle pendant des répétitions avec les danseurs. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

On est vraiment en laboratoire. On est en train de créer ensemble ce qui est un processus super intéressant et différent de différents types de créations auxquels je peux participer parfois , décrit Rayannah.

Une collaboration renouvelée

Rayannah et Stephan Azulay ont déjà travaillé ensemble dans le passé, notamment durant la pandémie.

J’ai adoré sa musique à la minute où je l’ai entendue , se rappelle Stephan Azulay. C’était il y a plusieurs années quand je suis arrivé à Winnipeg.

Je pense que son style et la façon dont elle crée sa musique fonctionnent très bien avec la façon dont je crée de la danse , ajoute le chorégraphe.

Les artistes Stephan Azulay et Rayannah collaborent pour des projets de danse depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Rayannah a également l’habitude de travailler avec des danseurs. Le processus créatif pour ce type de projets correspond à la façon dont la musicienne perçoit son propre rapport à sa musique.

M’ancrer dans mon corps c’est quelque chose qui m’a toujours aidée pour ma propre musique. Maintenant je transpose ça et, au lieu de m’ancrer dans mon corps, je m’ancre dans le corps de quelqu’un d’autre , explique-t-elle.

Samedi, Rayannah sera également présente sur scène en compagnie des danseurs. Elle ajustera sa musique pour accompagner au mieux leurs mouvements.

Sortir de sa zone de confort

Si le projet de Compound est une expérimentation pour Rayannah et Stephan Azulay, il est aussi bien loin des habitudes des six danseurs du Ballet royal qui participent au spectacle. La chorégraphie mélange le ballet et la danse contemporaine.

Il y a beaucoup de travail au sol […] qu’on ne verrait pas normalement en ballet. Mais c’est la partie amusante qui rend le tout plus créatif , estime Stephan Azulay.

Les danseurs Yayoi Ban, Jaimi Deleau, Julianna Generoux, Joshua Hidson, Logan Savard et Michel Lavoie répètent en studio avec Stephan Azulay et Rayannah cette semaine. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Selon l’un des danseurs, le Franco-Manitobain Michel Lavoie, il s’agit d’un beau défi.

On est habitués de s’adapter , explique-t-il.

Il est d’ailleurs particulièrement content de performer au Festival du Voyageur.

C’est spécial d’être capable de partager ce qu’on fait, ou une petite partie de ce qu’on fait, dans un environnement différent de ce à quoi on est habitué.

Si le plus grand festival francophone de l'Ouest canadien n'est pas étranger au danseur, il est conscient que son rôle sera différent cette fois-ci.

Durant mon enfance, j’ai toujours été juste un spectateur, juste un participant dans les diverses activités. Cette année ça va être la première fois que je vais participer comme artiste , explique-t-il.

La performance Compound durera environ 30 minutes.