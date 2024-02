Moderna inaugure son usine de vaccins à Laval

Un « regard vers l'avenir », c'est ainsi que le ministre fédéral François-Philippe Champagne a décrit la nouvelle usine de production de vaccins de Moderna, dont les installations ont été inaugurées vendredi dans la Cité de la Biotech, à Laval. La production devrait y débuter dès l'automne 2025.

L'usine aura, à terme, la capacité de produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARN messager (ARNm) par année, ce qui permettra au Canada de faire face à d'autres éventuelles urgences sanitaires et pandémies.

[Après la pandémie], on s’est dit : plus jamais , a affirmé le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Le Québec devrait être souverain en matière de vaccins.

Moderna produira potentiellement même des vaccins pour le cancer , a ajouté M. Champagne.

Le ministre a visité les nouvelles installations en compagnie notamment de ses collègues fédéraux de la Santé, Mark Holland, et des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, ainsi que du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, du ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, et du maire de Laval, Stéphane Boyer.

À l'issue de négociations amorcées en 2021, au moment où la pandémie de COVID-19 faisait rage et qu'il y avait un besoin critique de vaccins, le gouvernement fédéral a conclu en juin 2022 une entente avec Moderna pour encadrer la production de vaccins à ARNm . Les travaux sur le site choisi pour la nouvelle usine, à Laval, ont débuté en novembre 2022.

Le projet de 250 millions de dollars a bénéficié d'un investissement de 25 millions du gouvernement du Québec et de 8 millions sur cinq ans de Laval, cette dernière contribution étant offerte à toutes les entreprises qui s’installent dans la ville. Ottawa n'a pas investi dans la construction de l’usine, mais a signé une entente d’approvisionnement avec Moderna.

L'usine devrait permettre de créer des emplois bien rémunérés. Moderna estime pouvoir offrir 75 postes en temps normal et jusqu'à 150 postes en temps de pandémie.

Une avancée pour le Québec et Laval

En conférence de presse, le ministre Pierre Fitzgibbon a souligné que le Québec était la province idéale où développer ce projet. Dans un communiqué, il a dit être fier d'avoir attiré un intervenant du calibre de Moderna au Québec. En plus de sécuriser notre approvisionnement en vaccins, Moderna vient renforcer notre position de leader dans le secteur des sciences de la vie .

Le maire Stéphane Boyer a ajouté que la biopharmaceutique était un milieu économique qu'on souhaite vraiment voir prendre son essor , en entrevue à Radio-Canada. Il a décrit Laval comme un écosystème riche en main-d’œuvre et en futurs collaborateurs dans ce domaine.

Le ministre Christopher Skeete a abondé dans le même sens. Laval est un environnement d’affaires favorable à des entreprises telles que Moderna, a-t-il affirmé.

Avec les informations de Gabrielle Proulx et Alexis Tremblay