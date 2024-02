Menacée, la députée caquiste Isabelle Lecours ferme son bureau

La députée caquiste de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, dit avoir été menacée et intimidée. Son bureau est fermé provisoirement.

Dans le cadre du dossier de CPE de Val-Alain, j'ai fait l'objet de menaces et d'intimidation , a-t-elle écrit sur Facebook.

Dans le but de protéger mon équipe, j'ai décidé de fermer temporairement le bureau de circonscription de Saint-Apollinaire et la Sûreté du Québec a été contactée , a ajouté l'élue de la région de Chaudière-Appalaches.

En plus de Val-Alain et Saint-Apollinaire, la circonscription de Lotbinière-Frontenac comprend entre autres les municipalités de Thetford Mines, Laurier-Station et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun.

Plus de détails à venir