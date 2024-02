Crime organisé : trois personnes arrêtées à Montmagny

Deux hommes de 22 et 38 ans ainsi qu'une femme de 37 ans ont été arrêtées en lien avec les événements survenus à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches, lundi.

Les accusations portées à l'endroit des trois personnes seront déposées au cours des prochaines heures, affirme le coordonnateur aux communications à la Sûreté du Québec (SQ), Benoît Richard.

Ce dernier ne s'avance pas à dire si les trois personnes sont associées au groupe Blood Family Mafia (BFM), en conflit avec les Hells Angels dans la grande région de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Richard, coordonnateur aux communications à la Sûreté du Québec (SQ), a répondu aux questions des journalistes vendredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Perquisitions en cours

Parallèlement à ces arrestations, des perquisitions policières sont toujours en cours à Montmagny, dans un domicile de la route Trans-Comté. Elles seraient également liées aux tensions entre les revendeurs de drogue indépendants et le club de motards. Lundi, un homme de 29 ans est mort de causes criminelles et trois autres personnes, âgées de 21 à 51 ans ont été blessées à Saint-Malachie.

Publicité

Une seconde perquisition a lieu sur le chemin Saint Léon, non loin de là.

Jeudi soir, un homme a été blessé lors d'une agression armée sur l'avenue Bossé, à Montmagny. Il a été transporté à l'hôpital, mais en est ressorti un peu plus tard.

D'autres opérations visant à affaiblir le crime organisé pourraient avoir lier au cours des prochaines heures. La direction générale de la Sûreté du Québec doit déployer plusieurs de ses policiers dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Une perquisition policière est en cours à Montmagny, en Chaudière-Appalaches. Ce déploiement policier serait lié au conflit opposant les motards Hells Angels et des gangs de rue dans la grande région de Québec. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Avec des informations de Raphaël Beaumont-Drouin, Colin Côté-Paulette et Camille Carpentier