Est-ce que le Titan doit séduire ses anciens joueurs pour attirer les foules?

Le Titan d’Acadie-Bathurst traverse une crise. Les bancs sont vides et l’organisation cherche encore une fois un nouvel acheteur. Ceux qui ont porté les couleurs de l’équipe croient que l’organisation doit faire rayonner le talent local et miser sur les anciens pour mousser la popularité du Titan.

Il y a en moyenne 1500 partisans par match aux parties du Titan. Ce n’est pas suffisant pour boucler le budget 2,2 millions par année qu’il faut pour faire vivre l’équipe.

Plusieurs anciens joueurs estiment que le Titan n’a jamais réussi à faire rayonner le talent local et que ça explique en partie pourquoi il y a moins d’intérêt pour l’équipe dans la région.

L’équipe chiale qu’il n’y a pas de fans , dit l’ancien joueur Joey Bernard. Elle va chercher des joueurs de la Péninsule, de Miramichi, du Restigouche, de la région Chaleur, de Kent qui attirent des partisans. À talent égal ce sont les joueurs d’ailleurs qui sont sur la glace au lieu de ces gars-là au centre KC Irving. Je n’ai rien contre l’équipe, mais ils prennent pour acquis le talent local.

Comme lui, une douzaine d’anciens joueurs du Titan, toujours impliqués dans le hockey dans le nord du Nouveau-Brunswick, n’ont plus aucun lien avec l’équipe.

Je ne suis pas le seul, Patrick Jones, Robert Pelletier, Alex Blais, Mikael Haché, Riley Scott, sont tous des gars qui attirent les foules dans le sénior, on a tous joué pour le Titan.

Ouvrir en mode plein écran Le hockey attire les foules au Nouveau-Brunswick. Photo : Michael Lévesque

Joey Bernard explique qu’il y a pratiquement autant de spectateurs qui viennent voir les matchs de son équipe de hockey sénior, les Marauders de Dalhousie, que lors des matchs du Titan.

De son côté, le président du Titan d'Acadie Bathurst, Serge Thériault, se défend. La stratégie pour attirer des foules, selon lui, ne passe pas par les joueurs de la région.

Je ne suis pas certain que les joueurs locaux aident à attirer des foules, je crois que c’est plus une équipe gagnante.

Le Titan et le développement des joueurs acadiens

Plusieurs anciens joueurs acadiens gardent un goût amer de leur passage avec l’équipe. Ils assistent rarement aux matchs et aux activités de l’équipe.

Rémi Doucet, de Petit-Rocher, a joué deux ans avec le Titan d’Acadie-Bathurst au début des années 2000. Il qualifie son passage avec l’équipe de montagnes russes.

Ma première année à 16 ans, j’ai joué les 22 premières parties et après je n’ai pas joué pour le reste de l’année. À cet âge-là, ce sont des années de développement importantes où j’aurais pu jouer midget AAA ou junior A au lieu de rester sur le banc.

Cette année-là, Rémi Doucet avait la chance de jouer pour l’équipe de l’Atlantique des moins de 17 ans, mais l’organisation du Titan n'a pas voulu le laisser participer. Pourtant les trois autres joueurs de 16 ans du Titan ont participé aux championnats avec l’équipe Québec.

C’était une décision difficile à comprendre , se souvient-il.

Par la suite, l’équipe a refusé de l’échanger. Rémi Doucet ne saura jamais si sa carrière junior aurait été différente ailleurs.

C’est difficile à dire, quand tu es un joueur local. Avec le recul, je crois que ça aurait été mieux pour moi d’être repêché par une autre équipe. Ailleurs, j’aurais peut-être été reconnu comme un joueur à part entière et non un joueur local , avance-t-il.

Aujourd’hui, Rémi Doucet n’a plus aucun contact avec l’organisation. Même si son fils porte fièrement le chandail du Titan dans l’équipe U11 compétitive de Bathurst, il n’assiste qu’à quelques parties avec lui de temps en temps.

Une histoire qui se répète

Joey Bernard, d'Eel River, a été repêché en 2013.

Au début c’est excitant, c’est une nouvelle aventure , raconte-t-il.

Son enthousiasme s’est vite transformé en incertitude et en frustration. Il décide de retourner avec les Tigres de Campbellton parce que le Titan ne le fait pas jouer.

Mon séjour dans le junior majeur n’a pas été aussi long que j’aurais aimé en raison de la manière que c’était géré à Bathurst , se désole-t-il. Il y avait des décisions qui n’étaient pas justes.

Ouvrir en mode plein écran Joey Bernard joue maintenant pour les Maraudeurs de Dalhousie. Photo : Michael Lévesque

Plusieurs autres joueurs ont témoigné avoir vécu des expériences similaires avec l’équipe à différentes périodes.

Alexandre David et Yan Plourde, de Pigeon Hill, ne veulent plus donner d'interviews sur le Titan. Mais on se souvient que leurs histoires n’avaient pas été un conte de fées.

En 2016, Yan Plourde est retourné rapidement dans le junior A avec les Timberwolves de Miramichi, tout un choc avait-il dit aux journalistes à ce moment-là.

Alexandre David, un choix de deuxième ronde, a annoncé en 2019 qu’il ne jouerait plus avec le Titan. Son retour au jeu à la suite d'une blessure ne s’est pas passé comme prévu et il a fini par rejoindre les Tigres de Campbellton. N'ayant plus le goût de jouer à Bathurst, il a demandé d'être échangé. Ce n’est qu’un an plus tard, en 2020, que le Titan l’échange au Mooseheads d’Halifax.

En entrevue à Radio-Canada, Alexandre David a dit être soulagé puisqu'il s'agissait d'un nouveau départ pour lui.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Collette est l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue junior A des Maritimes. (Photo d'archives) Photo : Blizzard d'Edmundston - Percy Picard

Aujourd’hui, un autre exemple soulève les mêmes questions : le cas de Philippe Collette de Saint-Antoine. Le hockeyeur a été repêché par le Titan, mais l'équipe ne lui a pas fait une place.

Pourtant, ce joueur qui évolue avec le Blizzard d’Edmundston est parmi les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue junior A des Maritimes.

Philippe Collette était aussi le 2e meilleur marqueur de son équipe U18 avec les Flyers de Moncton. En 2020-2021, ils ont gagné la Coupe Telus. Les deux autres meilleurs marqueurs de son équipe évoluent aujourd’hui dans la LHJMQ , soit Luke Patterson avec les Eagles du Cap-Breton et Preston Lounsbury avec les Wildcats de Moncton.

Un joueur doit mériter sa place

On ne regarde pas l’origine du joueur pour le temps de glace, on regarde son talent et son développement , se défend le président du Titan, Serge Thériault.

Il affirme prendre en considération le talent local, mais pas à n’importe quel prix.

Faut quand même faire attention. Des joueurs locaux, on essaie de regarder cette option-là, mais on ne peut pas tous les avoir et on ne peut pas leur garantir des places parce que c’est un gars de la région. Faut quand même qu’il soit capable de prouver qu’il mérite d’être là.

Ouvrir en mode plein écran Serge Thériault, président du Titan d'Acadie-Bathurst, mise sur une équipe gagnante pour attirer les foules. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Même les anciennes étoiles sont peu interpellées

Même les joueurs qui ont eu de bonnes expériences avec le Titan ne sont plus impliqués avec l’organisation.

Mathieu Labrie, de Saint-Quentin, a eu une belle carrière junior avec l'équipe. Il a même participé au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal à 19 ans.

Il est toujours impliqué dans le hockey sénior à Saint-Quentin. Le Titan l’a approché pour faire une mise au jeu lors d’un match hors-concours dans sa municipalité. C’est un des seuls contacts qu’il a eus avec l’équipe.

Un autre joueur, Billy Bezeau, de Miscou, garde de bons souvenirs de son passage dans l’équipe. Il aurait aimé graviter autour de l'organisation après son passage dans le junior.

J’ai eu vraiment une belle expérience. Avoir la chance de porter le chandail du Titan devant ton monde, ce sont des moments inoubliables. Je n’aurais pas pu demander mieux.

Celui qui est encore joueur au niveau senior avec les Marchands de Shippagan et entraîneur n’a pourtant plus de contact avec le Titan même s’il est toujours dans la région.

Je connais beaucoup de joueurs qui après leur carrière continuent de travailler avec leur équipe junior majeure, j’aurais aimé avoir cette chance, mais je n’ai jamais été approché.

Serge Thériault reconnaît qu’ils auraient peut-être pu impliquer davantage des anciens dans son organisation.

On n’a peut-être pas assez fait d’efforts pour les approcher, mais il n’y a pas de joueurs qui sont venus cogner à notre porte non plus pour nous dire : "moi, je peux faire quelque chose pour vous autres."

Les Aigles Bleus, un modèle à explorer pour le Titan

Rémi Doucet a joué pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton plus tard dans sa carrière. Il croit que le modèle des anciens des Aigles est intéressant pour le marketing.

Contrairement au Titan, il dit que les Aigles ont réussi à créer des liens avec ses anciens.

Ouvrir en mode plein écran Rémi Doucet, un ancien de l'équipe de l'Université de Moncton, suggère le modèle des Aigles pour le Titan. (Photo d'archives) Photo : Normand A. Léger

Avec les Aigles, on a un contact personnel, on est au courant de tout ce qui s’en vient. On est proche comme ancien joueur. On est dans l’entourage des Aigles.

Billy Bezeau fait aussi partie de la grande famille des Aigles. Il affirme que le Titan a besoin d'une équipe capable de compétitionner pour attirer des foules. Il croit aussi que le Titan doit trouver une solution pour se créer une base de partisans solide. Pour y arriver, les anciens pourraient certainement aider avec le marketing.

Serge Thériault, lui aussi un ancien des Aigles, connaît ce modèle. Il reconnaît que ce sera peut-être une piste à explorer pour de nouveaux propriétaires.