Énergie solaire résidentielle : des Albertains dénoncent les lenteurs d’un distributeur

FortisAlberta, qui est le distributeur d’électricité dans la plupart des régions de l’Alberta en dehors d’Edmonton et de Calgary, est sous le feu des critiques de propriétaires de maisons souhaitant utiliser de l’énergie solaire. Le traitement des demandes de petits projets de panneaux solaires qu’ils lui soumettent en ce sens prend parfois des mois.

David Desabrais, un résident de Pincher Creek, a soumis sa demande à FortisAlberta en octobre 2023. C’est la semaine dernière qu’il a reçu l'approbation de son projet.

Cela ralentit tout le monde , dénonce Tom Langford, qui dit avoir attendu plus de deux mois, l'année dernière, pour que FortisAlberta approuve sa demande dans le comté de Red Deer.

Pour commencer à utiliser l'énergie solaire, les propriétaires doivent soumettre à leur distributeur d'électricité des demandes, accompagnées des permis requis, montrant que les systèmes qu'ils proposent respectent les règles.

Les habitants d'Edmonton soumettent leurs formulaires de demande à Epcor, et ceux de Calgary à Enmax.

En dehors de ces villes, la plupart des habitants soumettent leur demande à FortisAlberta, qui possède 60 % du réseau de distribution d'électricité de l'Alberta.

Les entreprises frustrées

C'est frustrant pour nous tous , tonne Jordan Forsythe, président de Boreal Connected Homes, une entreprise qui installe des panneaux solaires dans la région d'Edmonton.

Les entreprises affirment que des mois d'attente signifient qu'il faut plus de temps pour mettre en place de petits projets de panneaux solaires sur des bâtiments dans les banlieues, ainsi que dans le centre et le sud de l'Alberta.

Ces retards leur coûtent de l'argent et contrarient leurs clients qui souhaitent réduire leur facture d'électricité le plus rapidement possible.

Selon Jordan Forsythe, il faut deux mois à FortisAlberta pour approuver une demande et deux autres mois pour installer les compteurs bidirectionnels nécessaires pour mesurer la quantité d'énergie consommée et produite par les clients.

Jared MacGowan, responsable commercial de Rocky Mountain Solar Co., à Calgary, affirme qu'il est difficile dans ce contexte de faire des offres pour des projets des mois à l'avance, car les prix des matériaux fluctuent rapidement dans l'industrie.

Les clients voient probablement un prix un peu plus élevé parce que nous nous protégeons contre l'augmentation potentielle du prix des matériaux au cours des cinq ou six prochains mois [...].

Ouvrir en mode plein écran FortisAlberta, qui distribue de l'énergie en dehors d'Edmonton et Calgary, possède 60% du réseau de distribution d'électricité dans la province. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson/CBC

FortisAlberta reconnaît des lenteurs

D’après Jennifer MacGowan, directrice de l'engagement des parties prenantes de l'entreprise, le délai d'approbation des demandes atteignait environ 60 jours.

Ce n'est acceptable pour personne, et nous reconnaissons que c'est un point douloureux pour nos clients, en particulier lorsqu'ils pensent à l'accessibilité financière et qu'ils essaient de gérer leurs factures.

Elle indique que FortisAlberta a traité 400 connexions solaires en 2021. Ce nombre a doublé chaque année depuis lors.

Elle affirme également que l'entreprise a embauché plus de personnel et qu’elle prévoit d'introduire un nouveau logiciel qui réduira les délais d'ici la fin du mois de mai.

Selon Mme MacGowan, FortisAlberta a réduit les délais d'environ 10 jours depuis le début de l'année et qu'elle espère les réduire encore de 10 jours d'ici à la fin du mois de mars.

Les délais sont plus courts à Edmonton et Calgary. Selon un porte-parole d'Epcor, le délai moyen pour traiter une demande est de 10 jours, cette année.

Pas de plainte officielle

De nombreux propriétaires ont confié à CBC/Radio-Canada qu'ils avaient parlé des retards avec le personnel de la Commission des services publics de l’Alberta (AUC), mais qu'ils n'avaient pas déposé de plainte officielle auprès de l'organisme de réglementation.

D’après Geoff Scotton, porte-parole de l' AUC , FortisAlberta a approuvé près de 600 demandes depuis octobre et qu'il lui en restait environ 1200 à traiter.

Il explique que les retards sont souvent liés à des désaccords sur la taille des panneaux solaires.

M. Scotton affirme par ailleurs que FortisAlberta n'est pas tenue de traiter les demandes de microgénération des clients ou de changer les compteurs dans un certain délai, mais que la société devait répondre dans les deux semaines suivant la réception d'une demande.

Les panneaux solaires ont plus que doublé

Grâce aux subventions gouvernementales et aux prêts sans intérêt accordés ces dernières années, les panneaux solaires sont devenus de plus en plus populaires. Les propriétés qui en sont équipées deviennent des microgénérateurs d'électricité.

Selon le gestionnaire du système électrique de la province (AESO), le nombre de sites de microgénération solaire a plus que doublé au cours des deux dernières années, passant de 7744 en janvier 2022, à près de 18 000 le mois dernier.

Avec les informations de Madeleine Cummings