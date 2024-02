Affirmant qu'il désire que des juges durs envers les criminels soient choisis, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a défendu vendredi la nomination de deux de ses anciens employés politiques au comité chargé de recommander au procureur général des candidats aux postes de juges provinciaux.

Le quotidien Toronto Star a rapporté jeudi que Matthew Bondy, un ancien chef de cabinet adjoint du premier ministre, est aujourd'hui le président du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature. Brock Vanderick, un autre ex-employé, fait aussi partie du comité.

Vendredi, à Brampton, Doug Ford a lancé que son Parti progressiste-conservateur avait été élu pour nommer des personnes qui pensent comme lui .

Je ne nommerai pas [au comité] des néo-démocrates ou des libéraux

C’est le procureur général de l’Ontario, Doug Downey, qui est chargé de nommer la plupart des membres du comité. Le groupe se rencontre approximativement 25 fois par an.

Composition du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature : 2 juges provinciaux (nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario)

3 avocats (nommés par le procureur général)

7 personnes qui ne sont ni juges ni avocats (nommées par le procureur général)

1 membre du Conseil de la magistrature (nommé par ce dernier) À noter que tous les postes ne sont pas actuellement pourvus Source : Site web du gouvernement de l'Ontario (Nouvelle fenêtre)

Les juges et juges de paix, estime le premier ministre ontarien, sont trop indulgents envers les criminels et libèrent trop souvent ces derniers sous caution. Il veut donc plus d’officiers de justice qui gardent les gens en prison.

Aimeriez-vous qu’on entre chez vous par effraction, qu’on vous place une arme à la tête et que tout d’un coup, vous appreniez que ce criminel est libre le jour suivant? , a-t-il illustré.

Le premier ministre dit qu’il utilisera toutes les occasions possibles pour nommer des juges et juges de paix durs envers les criminels. Ça fait partie de la démocratie : vous avez voté pour notre parti , a-t-il dit.

Des propos dénoncés

Les propos de Doug Ford ont été vivement critiqués par la Fédération des associations de droit de l’Ontario. Ses commentaires démontrent une compréhension puérile d’un système judiciaire indépendant, dénonce l’association.

L’état de droit est respecté lorsque les juges sont nommés au mérite , lit-on dans un communiqué de la fédération.

Tout ça mine la confiance du public envers l’administration de la justice de façon dangereuse et antidémocratique.

Ouvrir en mode plein écran La députée du NPD de l'Ontario, Kristyn Wong-Tam, dénonce les propos du premier ministre Doug Ford. (Photo d'archives) Photo : Spencer Gallichan-Lowe/CBC

La porte-parole de l’opposition en matière de justice, Kristyn Wong-Tam, s’est dite inquiète de la nomination de ces deux anciens employés sur le comité.

Le procureur général se concentre à utiliser la majorité [des progressistes-conservateurs en chambre] pour faire du favoritisme politique en nommant les membres , a dit la députée du NPD .

Lucille Collard, porte-parole libérale en matière de justice, a quant à elle envoyé une lettre au procureur général lui demandant de révoquer la nomination des deux anciens employés politiques.