C’est parti pour la 11e biennale d’art actuel de Québec

La 11e biennale de Québec Manif d'art est maintenant lancée. Une quarantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs y présentent leurs œuvres sous le thème « Les forces du sommeil ».

C’est la seule biennale hivernale en Amérique du Nord, et elle revient tous les deux ans à Québec. Manif d’art offre au public une rencontre privilégiée avec l’art actuel et ses artistes.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition centrale de la biennale est présentée à l'Espace 400. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

C’est l’échange avec le monde extérieur qui est à une échelle plus grande. C’est aussi un travail de deux années, donc plus en profondeur. C’est concentré dans le temps, en deux mois et demi presque trois! témoigne Marie Muracciole, commissaire de la biennale.

La programmation est vaste : on compte quatorze expositions en galeries, deux lieux d'expositions centrales, et treize œuvres d'art public, pour un total d’une soixantaine d'œuvres. Les propositions sont variées, incluant de l'art visuel, des installations, de la danse et de la vidéo, entre autres.

2:02 Les œuvres proviennent de créateurs des quatre coins du globe qui ont dû s'inspirer de la thématique Les forces du sommeil. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

On peut être fier, c’est du très grand calibre. Nos artistes d’ici et ceux qui ont été invités cohabitent extrêmement bien. La qualité est au rendez-vous et ça nous permet de célébrer ce qui se passe chez nous , souligne Yann Pocreau, qui présente une œuvre au Parc de la Francophonie.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre de Yann Pocreau met en valeur des images d'archives diffusées sur un mur de glace. Photo : Yann Pocreau

Sans oublier les ateliers de création destinés à la famille, la programmation au cinéma et les résidences de création. L’événement s’échelonne sur neuf semaines et se déploie dans une quarantaine de lieux à travers la Capitale-Nationale. Une opportunité unique pour le public et pour les artistes.

D'être invité cette année, je suis vraiment chanceux, choyé, mais très excité aussi. La Manif, en plus, je la visite mais comme artiste, je l’envie depuis des années ! raconte M. Pocreau.

« Les forces du sommeil »

J’ai choisi le thème à toute vitesse. C’est un sujet qui m’intéresse depuis très longtemps. Je m’intéresse aux états de faiblesse, je trouve que ce sont des états dans lesquels on apprend beaucoup sur le monde extérieur et sur nous-mêmes explique d’emblée Marie Muracciole.

Si le thème semble simple et commun, son exploitation à travers les œuvres est riche et diversifiée. Cette idée, c’est de cesser de considérer le sommeil et l’éveil comme des opposés. Les artistes viennent de mondes complètement étrangers les uns aux autres et ça, c’est un exercice qu’il faut faire. Il faut sortir de soi, regarder ailleurs, pour pouvoir regarder en soi , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre «Morphée» de Paul Cox se trouve à la Place d'armes, dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Un des objectifs de cette grande exposition est d’ailleurs d’inciter le public à prendre un temps pour ralentir, contempler et se laisser dériver par les nombreuses propositions artistiques. Il y a des moments qu’on va s’activer, d’autres qu’on va s’allonger. Une exposition, ça vous transporte dans des dimensions très différentes, des états différents conclut la commissaire.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre de François Morelli est à voir à l'Espace 400 jusqu'au 28 avril. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Tous les sites de la biennale sont accessibles gratuitement, à l’exception de l’exposition centrale, à l’Espace 400. Manif d’art 11 sera à découvrir, à Québec, jusqu’au 28 avril.