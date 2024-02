En anglais, on appelle cette tendance le doomism.

C’est cette idée selon laquelle nous sommes tous cuits, que le monde est sur le point de disparaître et qu’il n’y a rien à faire, peu importe les gestes qu’on posera pour éviter la catastrophe climatique. La hausse des températures signifie que le monde tel qu’on le connaît va s’effondrer et qu’on ne pourra pas y échapper.

Au Canada, les sondages montrent que les citoyens sont de plus en plus préoccupés par la crise du climat. Mais ils sont aussi de plus en plus défaitistes face au phénomène.

À l’échelle canadienne, selon un sondage mené par la firme Léger en janvier dernier, plus du tiers de la population (38 %) pense qu’il est trop tard pour agir. Une hausse notable par rapport à 2021 (25 %).

Si elle semble moins prononcée au Québec, la tendance du défaitisme n’en est pas moins croissante, selon les chiffres du plus récent Baromètre de l’action climatique (Nouvelle fenêtre) mené par des experts de l’Université Laval. En 2021, à peine 17 % des Québécois estimaient qu’il était trop tard pour lutter contre les changements climatiques, une proportion qui a grimpé à 21 % en 2023.

Ce courant, qu’on observe un peu partout en Occident, n’est peut-être pas étranger au fait que le doomism est désormais au cœur de la rhétorique du déni climatique. C’est du moins le constat du récent et très intéressant rapport The New Climate Denial (Nouvelle fenêtre), publié en janvier dernier par le Centre de lutte contre la haine numérique (Center for Countering Digital Hate), qui a des antennes à Londres et à Washington.

Ouvrir en mode plein écran YouTube est devenu la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde. Photo : Getty Images / Sean Gallup

Les experts ont décortiqué les nouvelles formes de communication qui servent à propager le discours du déni climatique sur le réseau social YouTube. À l’aide de l’intelligence artificielle, ils ont analysé le contenu de plus de 12 000 vidéos diffusées entre 2018 et 2023 par une centaine de chaînes dispersées partout à travers le monde.

La bonne nouvelle, selon les auteurs, c’est que les deux formules classiques de déni sont en déclin, à savoir : Les changements climatiques n’existent pas ou les changements climatiques ne sont pas causés par les activités humaines .

En 2018, 70 % des communications mettaient de l’avant l’une de ces deux faussetés pour réfuter le phénomène climatique. En 2023, à peine le tiers des vidéos font valoir ces arguments.

Comme la science du climat ne cesse jamais de se bonifier et de se renforcer, et comme YouTube a interdit la monétisation des vidéos qui véhiculent le déni climatique, les climatonégationnistes raffinent leurs techniques de communication, comme l’avait bien décrit ma collègue Valérie Boisclair dans son reportage intitulé Les internautes climatosceptiques passent à l’offensive.

Selon les auteurs du rapport, un des arguments les plus diffusés depuis quelque temps est celui du défaitisme : les solutions mises de l’avant pour protéger le climat ne donnent rien, les énergies renouvelables n’y changeront rien et elles sont même nuisibles (Nouvelle fenêtre). Peu importe ce qu’on fera, nous n’y pouvons rien, les dés sont jetés.

Inactivisme

Alors qu’on se sent déjà tous et toutes un peu dépassés par l’ampleur du phénomène, un tel discours renforce l’impression que le citoyen ordinaire n’a plus d’emprise sur le problème. Une technique de communication que le célèbre climatologue américain Michael Mann a baptisée l’inactivisme .

Les tenants de cette technique nourrissent l’apathie climatique chez les citoyens, afin que le phénomène du dérèglement du climat ne fasse plus partie de leurs préoccupations. Par conséquent, ils ne s’opposent plus aux politiques climatiques proposées par leurs dirigeants. Pourquoi accepter les sacrifices que veulent nous imposer les autorités si ça ne change rien?

Ouvrir en mode plein écran Des militants d'Extinction Rebellion dévoilent une banderole lors d'une manifestation à Paris le 31 octobre 2021 contre les dommages causés à l'environnement avant la conférence sur le changement climatique COP26. Photo : Getty Images / STEPHANE DE SAKUTIN

Les messages catastrophistes ne sont évidemment pas que l’apanage des partisans du déni climatique. Ils sont aussi transmis par une frange de militants qui croient qu’au regard de la situation climatique, la seule façon de provoquer une réaction de la population est de décrire la fin du monde.

Il est pourtant bien démontré que ce type de message, pour ce qui est de la question climatique du moins, produit l’effet contraire de celui recherché. À force de se faire répéter qu’il n’y a plus aucun espoir, la fatigue climatique s’installe.

Un phénomène documenté entre autres par le psychologue et économiste norvégien Per Espen Stoknes, qui a publié en 2015 un livre important sur cette question, intitulé What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming.

Si on répète sans cesse la menace d'une catastrophe, les gens ressentent de la peur, de la culpabilité ou une combinaison de ces deux sentiments. Mais ces deux émotions sont passives. Elles poussent les gens à se déconnecter et à éviter le sujet plutôt qu'à s'y intéresser , écrit M. Stoknes.

Ouvrir en mode plein écran Des femmes sont assises sur un banc entouré par les eaux de crue du Danube à Budapest le 28 décembre 2023, alors que les quais inférieurs de la rive sont sous l'eau en raison des inondations. Photo : Getty Images / FERENC ISZA

Le déni climatique inversé

Ça va plus loin. Les tenants du défaitisme ne se contentent pas de détruire tout espoir de pouvoir changer les choses. Ils en rajoutent, en disant que les scientifiques ne sont plus crédibles quand ils expliquent à la population qu’il n’est pas trop tard pour éviter le pire, même si la période propice pour agir est de plus en plus limitée.

Selon les doomers, les experts sont trop conservateurs dans leurs prévisions en refusant d’admettre la gravité du problème à sa juste valeur.

C’est le déni climatique inversé : le problème est si grave que les climatologues nous mentent en nous faisant croire qu’il est encore possible de s’en sortir.

Dans un article (Nouvelle fenêtre) publié en septembre dernier sur le site de l’American Physical Society, le climatologue Michael Mann dit craindre cette tendance croissante du doomism, qui discrédite selon lui les faits scientifiques.

Ouvrir en mode plein écran Michael Mann est professeur des sciences du climat à l'Université de Pennsylvanie. Photo : Associated Press / Nabil K. Mark

Pour illustrer la tendance catastrophiste croissante dont il est témoin, il prend en exemple un message qui lui a été adressé sur le réseau social X pendant la grosse vague de chaleur qui a frappé les États-Unis à l’été 2022, de la part d’un citoyen qui dénonce la réaction des scientifiques.

Une fois de plus, nous constatons que la science du climat, telle qu'elle est souvent présentée au public, est trop conservatrice, et évite de parler de ce qui est reconnu comme étant les pires scénarios. MAIS [ces pires scénarios] deviennent notre réalité AUJOURD’HUI , écrit son interlocuteur (les majuscules sont de lui).

Comme si les pires catastrophes étaient la manifestation du monde dans lequel nous allions désormais vivre.

Michael Mann déplore cette tendance à succomber au catastrophisme, alors que les faits scientifiques décrivent une situation beaucoup plus complexe et nuancée. C’est exactement le message que relaient les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans leur plus récent rapport : Pour de nombreux aspects de la crise climatique, il n’est pas trop tard pour agir, même si la période propice pour assurer un avenir viable et durable pour tous est de plus en plus limitée .

Pour illustrer son propos, Michael Mann fait cette analogie intéressante : les changements climatiques ne sont pas un ravin dans lequel on va basculer dès que nous aurons atteint un seuil de réchauffement de 1,5 °C. Ils sont plutôt comme une autoroute où ça roule trop vite et sur laquelle nous devons prendre la première sortie possible afin de réduire les risques au maximum. Plus on attendra pour prendre une voie de sortie, plus les dommages seront importants.

Le climat, rappelle Michael Mann, n'est pas une question tranchée qui nous confine soit à l'échec, soit au succès. Les effets du dérèglement sont complexes et les solutions pour nous en sortir le seront tout autant.

Ouvrir en mode plein écran Une pancarte portant l'inscription « 1,5 degré est la limite » est photographiée devant la chancellerie allemande lors de la manifestation « Vendredi pour l'avenir » contre la loi sur la protection du climat, à Berlin, le 12 mai 2021. Photo : Reuters / ANNEGRET HILSE

Des scénarios bien documentés par la science

Les experts du GIEC , dont le grand rapport est la synthèse scientifique sur le climat la plus exhaustive qui soit, évaluent différents scénarios d’augmentation des températures. Les pires scénarios, qui décrivent un monde plus chaud de 5 °C ou 6 °C en moyenne, donnent froid dans le dos. C’est ni plus ni moins une voie rapide pour la sixième extinction.

Mais justement, la science documente très bien les possibilités de limiter les dégâts. Entre un seuil de réchauffement de 1,5 °C et un autre de 4 °C ou 5 °C, il y a des centaines de milliers de vies sauvées, des millions de personnes qui n’auront pas à se déplacer et des milliers d’espèces et d’écosystèmes sauvegardés. Selon les scientifiques, bien que certains effets soient déjà reconnus comme irréversibles, il est toujours possible de rester à portée du seuil de 1,5 °C, voire 2 °C, si on met en place – rapidement – les bonnes mesures.

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que le récit d’un monde sans lendemain, qui génère le désespoir, profite grandement à ceux qui veulent en faire moins, qui ne veulent pas voir décroître la place des énergies fossiles.

Il nourrit l’immobilisme.

D’où la prolifération de ce genre de discours sur les réseaux sociaux, dont certains sont devenus un tremplin pour la rhétorique du déni climatique 2.0.

Et ça marche, écrivent les auteurs du rapport The New Climate Denial. Bien que YouTube interdise depuis 2021 que soient monétisées les vidéos qui nient clairement les changements climatiques, la plateforme empoche environ 18 millions de dollars par année en vendant de la publicité dans les vidéos qui véhiculent les nouvelles formes de déni climatique, plus subtiles.

Le récit d’une transition écologique attrayante reste à inventer. Le défi, c’est de convaincre les citoyens que la lutte se mène non pas contre eux, mais dans leur intérêt et celui de leurs enfants.

Pourquoi continuer d'imaginer le pire quand nous pourrions rêver à un monde où il fait bon vivre?

Tout n’est pas perdu. Le pire est encore évitable. C’est la science qui nous le dit.