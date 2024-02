Des courtiers immobiliers rimouskois sur la sellette

Des agents immobiliers de la région de Rimouski sont dans le collimateur du comité de discipline de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). L'autorité reproche à Michel Michaud, son fils Bryan Michaud, sa bru Amélie Gauvreau et leur adjointe Solange Boucher plusieurs fautes déontologiques lors de transactions immobilières.

Les membres de l'équipe, très active au Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années, comparaîtront devant le comité de discipline au cours de l'année pour répondre aux plaintes déposées en décembre dernier.

Michel Michaud est visé par neuf chefs d'infraction, entre autres en matière d'intégrité, de protection des intérêts du client, de conflit d'intérêts et d'exercice ou acte illégal et prête-nom. Les documents lui reprochent notamment de s'être livré à des activités professionnelles qui compromettent son intégrité ou son indépendance, soit l’acquisition d’immeubles, pour son propre bénéfice ou celui de sa famille, alors qu’il était mandaté pour les vendre en vertu de contrats de courtage .

Selon la plainte de la syndique obtenue par Radio-Canada, Michel Michaud aurait acquis des propriétés rimouskoises alors qu'il représentait les intérêts des vendeurs entre 2020 et 2022.

Le courtier se serait également placé en conflit d'intérêts lors d'une transaction effectuée en 2020 en permettant que son fils [Bryan Michaud] et sa bru [Amélie Gauvreau] achètent une propriété, toujours alors qu'il représentait les vendeurs. Amélie Gauvreau et Bryan Michaud font respectivement l’objet de deux et trois chefs d’infraction, notamment en lien avec cette transaction survenue en 2020.

Qui plus est, Michel Michaud n'aurait pas inscrit l'immeuble auprès d'un service de diffusion d'information, ce qui aurait privé le vendeur de la possibilité d’offrir sa propriété au plus grand nombre d’acheteurs possibles pour optimiser ses chances d’obtenir les meilleurs prix et conditions . Le contrat de vente prévoyait pourtant l’inscription de la propriété sur un service de diffusion, d’après la plainte.

La syndique note par ailleurs que Bryan Michaud se serait placé en conflit d’intérêts en étant autorisé à agir auprès du [vendeur] lors de la transaction. Il l’était aussi dans une autre transaction survenue un an plus tard, où il a acheté un immeuble aux côtés de son père, qui était le courtier inscripteur pendant la transaction, selon la plainte déposée au comité de discipline de l' OACIQ .

Par courriel, l'Organisme rappelle que les intérêts du client doivent en tout temps et en toute circonstance passer avant ceux du courtier immobilier .

Dans le cas où un courtier immobilier souhaite acquérir le bien immobilier de son client, la Loi sur le courtage immobilier prévoit des mécanismes afin de garantir la protection du public et un courtier immobilier a l’obligation déontologique de les mettre en œuvre immédiatement lorsqu’il constate le risque d’un conflit d’intérêt.

Une autre membre de l'équipe Michel Michaud, Solange Boucher, fait face à quatre chefs d'accusation, principalement parce qu'elle aurait faussement laissé croire qu'elle agissait à titre d'intermédiaire lors de promesses d'achat, toujours d’après les documents.

Le comité de discipline de l' OACIQ a le pouvoir de juger les plaintes relatives à des fautes déontologiques de courtiers ou d’agences, et de sanctionner ceux dont il aura reconnu la culpabilité . Il peut entre autres imposer des amendes allant de 2000 $ à 50 000 $, en plus de suspendre ou de révoquer le permis des courtiers ou des agences. L'Organisme affirme avoir imposé 284 sanctions en 2022. Des 75 000 transactions immobilières effectuées au Québec en 2023, 1588 ont fait l’objet de demandes d’assistance du public, indique l’ OACIQ par courriel. Dans la même année, 69 plaintes ont été déposées par des syndics au comité de discipline.

Ces courtiers affiliés à la firme Proprio Direct sont populaires dans la région de Rimouski. Selon un décompte effectué par Radio-Canada, l'équipe d'agents rimouskois affiche actuellement un total de 84 propriétés à vendre.

Joints par Radio-Canada, Bryan Michaud, Amélie Gauvreau et Solange Boucher ont décliné nos demandes d'entrevue en raison des procédures en cours. On ignore pour l’instant s’ils comptent contester ces chefs d’infraction. La firme Proprio Direct a refusé de commenter.

Pour sa part, Michel Michaud n’était pas disponible pour une entrevue, mais a qualifié ces reproches de malentendu et de technicalités .

Ces accusations d’infractions n’ont pas été prouvées devant le comité de discipline. Michel Michaud comparaîtra du 21 au 23 mai, tandis que Bryan Michaud, Amélie Gauvreau et Solange Boucher se présenteront devant le comité de discipline les 8 et 9 juillet.