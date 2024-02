Les clés d’une immigration réussie selon deux Gatinois d’adoption

À quel moment se sent-on heureux et serein dans son processus d’immigration au Canada? Quels deuils les nouveaux arrivants doivent-ils faire? Qu’ils arrivent enfant ou après une vie bien remplie, s’épanouir dans son pays d’adoption impose un certain état d’esprit. Pour en discuter, l’animatrice des Matins d’ici, Mélanye Boissonnault, a rencontré autour d’un café deux invités aux parcours bien différents.

Récemment retraitée, spécialiste en développement de leadership et en gestion du changement, Paula Alphonse avait à peine 8 ans lorsqu’elle est arrivée au Canada. C’est toujours embêtant pour moi de dire d’où je viens. Mes parents sont originaires d'Haïti, mais je n’y ai jamais habité , confie-t-elle.

Née en Suisse, sa petite enfance se passe à Kinshasa, à l'époque Zaïre, devenu République démocratique du Congo , précise celle qui vit à Gatineau depuis bientôt 40 ans. Paula Alphonse dit avoir des affinités un peu partout et souligne qu’elle préfère parler de ses multiples influences plutôt que de ses origines.

L'animatrice Mélanye Boissonnault en compagnie de ses invités, Paula Alphonse et Kalula Kalambay.

Si je me sens Canadienne? Oui , tranche-t-elle. Un sentiment d’appartenance qui souvent s’exprime au gré de ses voyages en Europe, en Afrique ou aux États-Unis, lorsqu’on lui pose des questions sur le fait qu’elle parle français ou qu’on lui dit : Ah! J’entends le québécois .

Si on peut s'épanouir? Définitivement , affirme-t-elle de nouveau, non sans faire valoir qu’y arriver, c’est non seulement se donner le temps d'évoluer , mais aussi de ne pas forcément tenter de reproduire [une] ancienne réalité dans un autre pays, dans une nouvelle réalité .

Quand l’épanouissement passe par soi

Originaire du Congo, aujourd’hui retraité après une carrière internationale pour l’Organisation mondiale de la santé, Kalula Kalambay vit une seconde carrière en tant qu’ auteur, artiste, artiste visuel et artisan du livre et fondateur de sa propre maison d’édition, L’Empreinte du Passant.

Pour Paula Alphonse et Kalula Kalambay, l'épanouissement au Canada est aussi une responsabilité personnelle.

Il se souvient de sa toute première visite à Hull, bien avant qu’il ne songe à s'y installer. On s’occupait des réfugiés, des boat people , se remémore-t-il. Il dit avoir vu toute la différence d’accueil au Canada et songe alors à en faire la terre d’adoption de ses enfants pour qu’ils y poursuivent leurs études.

L’Europe, c’était exclu à cause de notre passé colonial. Les États-Unis [également], à cause de la brutalité que j'ai vécue, moi, en tant qu’étudiant.

Le Canada, c’est une spontanéité d’accueil, d’ouverture, d’humanité qui a fait que je me suis spontanément trouvé chez moi.

Si son épanouissement dans cet environnement humain va alors de soi, Kalula Kalambay dit avoir compris [qu’il] devait apporter [sa] contribution .

Un avis que partage Paula Alphonse. Cette dernière fait valoir qu’il est important de réaliser que parfois, il y a des barrières qui partent de nous .

À la rencontre de l’autre

Pour remédier au déracinement, Kalula Kalambay a adopté pour philosophie une phrase prononcée un jour par son fils, alors enfant : Chez nous, c’est là où on vit .

Sa famille ayant beaucoup voyagé, il met aussi un point d’honneur à s'intéresser aux personnes de son pays d’accueil.

Un conseil que mon père m'a donné : quand vous allez quelque part, quelle que soit votre maîtrise de la danse, commencez toujours par voir comment l'autre danse.

Si ce dernier se dit épanoui, il n’en occulte pas moins le vécu parfois douloureux , voire traumatique, de certains immigrants. Quelqu'un arrivé avec ses diplômes, ses compétences [...] médecin, il se retrouve "taximan". Le rêve est brisé.

Ce sont des expériences qu'on entend. Des gens les ont vécues, dans la douleur. Ça existe , souligne-t-il. Une compréhension collective exige un accompagnement collectif, y compris institutionnel , plaide-t-il.

Pour Paula Alphonse, se déplacer dans différentes cultures nécessite d’ajuster ses attentes et d’être conscient de ses propres biais inconscients, sans toutefois exclure une responsabilité plus collective.

Tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin , préconise Paula Alphonse, citant des efforts à faire tant en tant qu'individu pour ajuster ses attentes, mais aussi en tant que gouvernement .

