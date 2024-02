Les résidents d'un immeuble de logements sociaux pour personnes âgées à Thunder Bay réclament davantage de mesures de sécurité en raison d’inquiétudes croissantes concernant les activités illégales qui s’y déroulent.

Plus de 40 locataires de l'immeuble Paterson Court, situé au sud de la ville, ont organisé une manifestation cette semaine pour réclamer l'arrêt du trafic de drogue et des violations de domicile.

La manifestation a été déclenchée par un incident survenu le 10 février, au cours duquel un homme de 49 ans a été arrêté dans le bâtiment pour possession d'une arme dans un dessein dangereux, selon le Service de police de Thunder Bay (SPTB).

Nous voulons juste aller et venir à notre guise et ne pas nous soucier de qui est derrière nous ou qui se cache derrière une porte ou un couloir , affirme Eleanor Boyd, qui vit à Paterson Court depuis 18 ans.

Nous voulons retrouver notre sécurité. Nous ne voulons pas avoir peur tout le temps.

Depuis, le Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay (CASSDTB) s'est engagé à ajouter des patrouilles de sécurité supplémentaires dans l'immeuble qui compte 111 logements.

Un agent de sécurité sera responsable d'effectuer une visite nocturne du bâtiment de façon quotidienne.

Ouvrir en mode plein écran L'immeuble d'appartements Paterson Court, situé du côté sud de Thunder Bay, compte 111 unités. Photo : CBC/Sarah Law

Bill Bradica, directeur général du CASSDTB , a déclaré à CBC News qu'il y avait eu deux incidents graves à Paterson Court au cours des deux derniers mois qui ont nécessité l'intervention de la police.

Nous prenons au sérieux la sécurité et le confort de tous nos locataires et comprenons l'impact de ces incidents dans lesquels la police était impliquée, et que cela peut être très traumatisant , a mentionné M. Bradica.

Il a déclaré que les mesures de santé et de sécurité dans le bâtiment comprennent :

Un gardien à temps plein qui y travaille cinq jours par semaine.

Un total de 90 caméras de sécurité dans et autour du bâtiment.

Un superviseur de la gestion immobilière et un travailleur de soutien aux locataires qui rencontrent tous deux régulièrement les locataires.

Un service d'appel en dehors des heures d'ouverture où les locataires peuvent signaler des problèmes d'entretien ou des risques biologiques.

Alors que certains locataires ont réclamé des mesures pour contrôler les personnes qui peuvent entrer dans le bâtiment, M. Bradica a déclaré que conformément à la loi sur la location résidentielle, les locataires sont autorisés à recevoir des invités et que le CASSDTB ne peut pas dicter qui est autorisé à entrer.

Ouvrir en mode plein écran Les locataires de Paterson Court à Thunder Bay dénoncent les problèmes de sécurité dans l'immeuble. Photo : CBC/Sarah Law

Linda Gambee, secrétaire de l’association des locataires de Paterson Court, qualifie le rassemblement de petite victoire et dit faire preuve d’un certain optimiste quant à l'ajout d'un agent de sécurité durant la nuit.

Cependant, les locataires souhaitent toujours une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les violations de domicile sont un problème constant à Thunder Bay. Elles surviennent lorsque des criminels s'installent dans le logement d'une personne vulnérable pour y mener des activités criminelles.

La Ville de Thunder Bay dispose d'une page Web complète expliquant comment les repérer et comment y remédier.

Le service de police de Thunder Bay collabore avec le Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité publique a déclaré Matt Vis, coordonnateur des relations avec les médias dans un courriel jeudi.

Relever les défis actuels liés aux violations de domicile et au trafic de drogue demeure une priorité importante.

Une rencontre entre le personnel du CASSDTB et les locataires a eu lieu la semaine dernière et une réunion de suivi doit avoir lieu prochainement pour déterminer les prochaines étapes.

Avec les informations de Sarah Law de CBC