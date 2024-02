Ocean Choice International (OCI), a vendu son quota canadien de pêche aux pétoncles estimée à 200 millions $ à trois entreprises de la Nouvelle-Écosse.

Ocean Choice détenait 16,77 % du quota de pétoncle en haute mer, principalement pêché sur le banc Georges, au large du sud de la Nouvelle-Écosse.

L’un des principaux facteurs de la vente a été le naufrage du chalutier-usine Atlantic Destiny en mars 2021.

Les 31 personnes à bord du chalutier-usine congélateur Atlantic Destiny ont été secourues avant qu'il ne coule à environ 220 km au large de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, en 2021. La perte du navire a été un coup dur pour le propriétaire Ocean Choice International de Terre-Neuve.

Le PDG Martin Sullivan explique qu’il a choisi de ne pas le remplacer.

Nous avons dû prendre une décision concernant un nouveau navire et, compte tenu du climat économique actuel, des taux d'intérêt et de tout le reste, c'était une décision difficile à prendre , dit-il.

Nous avons examiné nos options et nous avons discuté avec ces trois entreprises de la Nouvelle-Écosse qui sont nos partenaires industriels depuis longtemps.

Trois entreprises de la Nouvelle-Écosse

Le quota a été vendu à Comeau's Sea Foods de Clare, à LaHave Seafoods près de Lunenburg et à Mersey Seafoods à Liverpool.

L'usine de Comeau's Sea Foods à Clare dans la Baie Sainte-Marie

Ces entreprises de la Nouvelle-Écosse pêchaient déjà le quota de la compagnie depuis le naufrage.

On ne voulait pas vendre de quotas. Mais comme il fallait le faire, on a offert le quota aux gars de l'industrie qu’on connait depuis longtemps , indique Martin Sullivan. On voulait voir si on pouvait conclure un accord avec eux et on n’a parlé à personne d'autre.

Les termes financiers de l'accord de vente n'ont pas été divulgués, mais le quota permanent de pétoncles se vend à plus de 100 $ la livre, ce qui place la valeur du quota d’Ocean Choice International à environ 200 millions $.

Une bonne affaire

C'est tout simplement un excellent investissement , déclare le président de Mersey Seafoods, Greg Simpson.

Espérons que ça envoie un signe fort à tout le monde chez Mersey que nous sommes là pour le long terme!

Il y a cinq ans, Mersey a ouvert une nouvelle usine de transformation de pétoncles à son siège social en Nouvelle-Écosse.

Greg Simpson affirme que l'achat double son quota actuel de pétoncles et devrait garantir que ses deux navires de pétoncles, Fortune Lady et Mersey Seven, soient pleinement utilisés.

Nous pensons que nous serons en mesure de capturer la majeure partie, sinon la totalité, de ce quota supplémentaire , assure-t-il. Nos équipages ont été avisés et ils étaient très contents pour ce que ça signifie pour le reste de l'année et pour l’avenir.

Le président de Mersey Seafoods dit que l'achat double son quota, mais il croit pouvoir réussir à tout pêcher avec les navires que la compagnie possède déjà.

Les entreprises de la Nouvelle-Écosse détiennent désormais la totalité du quota canadien de pêche au pétoncle en haute mer.

Cet investissement constitue également un vote de confiance dans la gestion de la pêche au pétoncle par le ministère des Pêches et des Océans du Canada.

Le ministère a été critiqué pour sa gestion d'autres pêches dans la région, notamment la pêche aux civelles. Elle a annoncé la semaine dernière son intention d'annuler la prochaine saison, car elle ne peut pas contrôler le braconnage.

