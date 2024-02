La Ville de Sherbrooke soutient avoir bientôt dépensé tout son budget consacré à la construction de logements abordables pour 2024. Si les élus confirment leur engagement envers un projet de 134 portes sur la rue Bossé ce vendredi, les huit millions de dollars dédiés au logement pour l’année en cours seront épuisés.

On est arrivé au point où on a cassé la tirelire, gratté tous les fonds de tiroirs et qu’on a complètement épuisé toutes nos ressources , a lancé, jeudi, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Les coûts de construction ont explosé, ce qui fait en sorte qu’on n'est plus capable de suivre.

La mairesse pointe aussi du doigt le Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ), qui vise la construction de logements sociaux qui demande une plus grande contribution des municipalités que par le passé. Maintenant, le PHAQ demande une contribution moyenne de 70 000 $ par porte , a expliqué le directeur du service de la planification et de la gestion du territoire, Yves Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Déjà, en février, la Ville soutient avoir bientôt dépensé tout son budget pour la construction de logements abordables de cette année. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Même si le budget de la Ville consacré au logement a doublé en 2024, les 8 millions de dollars ne suffiront bientôt plus et poussent la Ville à faire des choix déchirants. Soit on arrête de soutenir la construction de logement social ou soit on met plus d’argent, mais c’est sûr qu’il va y avoir un impact direct sur les Sherbrookois , a révélé la mairesse.

Je trouve ça ingrat d’avoir à choisir entre des finances publiques saines ou essayer de contribuer à réduire la crise du logement.

Par ce cri d'alarme lancé envers Québec, Évelyne Beaudin espère que le gouvernement réduira la contribution financière de la Ville. Que ce soit dans le domaine du logement ou des réparations de rues, on n’est pas capable de mettre l’argent pour les suivre et [Québec] nous demande toujours une part municipale qui est plus grande que nos moyens .

Je suis encore déchirée!

Vendredi, les élus vont décider s'ils acceptent de consacrer près de 10 millions de dollars au projet Le Monarque, qui vise la construction de 134 logements abordables sur la rue Bossé.

Si le conseil soutient le projet, l'entièreté du budget attribué au logement aura été atteinte, et même dépassée. Au total, 17 millions de dollars auront été consacrés pour construire 387 unités. De cette somme, 8 millions de dollars proviennent du budget 2024, et le reste vient de sommes résiduelles venant des budgets précédents.

La mairesse compte malgré tout soutenir le projet. C’est trop déchirant de dire non à un projet de 134 unités qui peut commencer à lever demain matin.

La présidente de la Commission de l'aménagement du territoire, Geneviève La Roche, compte aussi confirmer l’engagement financier de la Ville, qui monte à près de 10 millions de dollars pour ce projet.

C’est absolument déchirant, pour moi de dire non à 134 portes dans la crise actuelle qu’on vit, c’est impensable.

Pour Hélène Dauphinais, la Ville a déjà épuisé ses fonds. Pour arriver à faire le projet la Ville en plus doit donner un terrain qui a une valeur d’un peu plus d’un million [...] on nous demande de dépasser notre capacité de payer et je ne suis pas prête à aller là à ce moment-ci.

La Société d'habitation du Québec n'a pas répondu à la demande d'entrevue formulée par Radio-Canada.