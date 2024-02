Le gouvernement ontarien accordera 1,2 milliard sur trois ans aux collèges et universités de la province, selon une source de CBC News au fait des plans du gouvernement. L’information a d’abord été rapportée par le Toronto Star.

La ministre [des Collèges et Universités] Jill Dunlop fera une bonne annonce lundi , a déclaré le premier ministre Doug Ford vendredi matin, sans préciser la nature de celle-ci.

Les établissements postsecondaires devront faire une demande pour obtenir les fonds dégagés par la province, d’après la source. L’argent sera réparti entre les établissements en fonction de leurs besoins.

La province, toujours selon la source, gèlera pour trois ans de plus les droits de scolarité des étudiants. L’Ontario a réduit les droits de scolarité en 2019 et les a gelés depuis. Plus tôt en février, le premier ministre ontarien Doug Ford avait écarté une hausse des droits.

Un comité d’experts universitaires formé par la province avait recommandé à cette dernière en novembre de mettre fin au gel.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Doug Ford a dénoncé la décision du gouvernement fédéral de réduire le nombre de permis d'études octroyés chaque année vendredi matin. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les effets de la réduction puis du gel, lisait-on dans le rapport, ont mis en difficulté les établissements d’enseignement postsecondaire, en raison d’une variation inflationniste des prix à la consommation d’environ 15 % enregistrée depuis 2019.

En janvier, le Conseil des universités de l’Ontario a déclaré que près de la moitié des universités ontariennes font face à des déficits budgétaires.

Les collèges ontariens dépendant beaucoup des étudiants internationaux pourraient aussi faire face à des difficultés financières (Nouvelle fenêtre) en raison de la décision d'Ottawa de réduire le nombre de permis d'études octroyés chaque année.

Lors d'un point de presse vendredi, Doug Ford a de nouveau dénoncé cette décision du gouvernement fédéral. Vous ne pouvez donner un coup de massue à tout le système comme l'a fait Ottawa , a-t-il dit.

