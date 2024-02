Pourquoi les humains font-ils la guerre? Pourquoi y a-t-il autant de violence dans le monde? Voilà des questions auxquelles tente d’obtenir des réponses le petit Théo, héros du plus récent roman jeunesse de l’auteure gatinoise Andrée Poulin, Semer des soleils.

Ces questions, Andrée Poulin se les pose elle-même. L’histoire de Semer des soleils est née au début de la guerre en Ukraine, en 2022.

Quand cette guerre-là a commencé, c’est vraiment, vraiment, venu me chercher. Je lisais les nouvelles constamment et je n’arrêtais pas de me poser la question : "Mais comment ça se fait, en 2022, que des hommes tuent des hommes de cette façon-là?" , se souvient l’auteure qui a été décorée en février de l’Ordre de Gatineau.

Ouvrir en mode plein écran L’auteure Andrée Poulin s’inspire de l’actualité pour écrire des livres pour les enfants. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Un peu par solidarité pour les Ukrainiens, je me disais : "Qu’est-ce que je peux faire, moi, ici, au Canada, pour aider ces gens-là?" Donc, je me suis mis à écrire une histoire.

Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Dans Semer des soleils, Théo est bouleversé par les images de conflits armés qu’il voit au petit écran. En sécurité dans sa maison, alors que la guerre se déroule dans un pays loin de chez lui, il se sent impuissant. Autour de lui, les adultes ne lui donnent pas d’explications satisfaisantes. Les adultes n’ont pas de réponses à tout, mais c’est la vraie vie, ça, aussi , soutient Andrée Poulin.

Un « défi énorme »

Ouvrir en mode plein écran Raconter la guerre aux enfants est un «défi énorme», selon Andrée Poulin. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Raconter la guerre aux enfants — dans toutes ses horreurs et ses atrocités — est un défi énorme , mais nécessaire, selon la Franco-Ontarienne d’origine.

La guerre est partout autour d’eux. Ils la voient dans le téléphone de leurs parents, à la télévision [sur] les tablettes. Il faut parler des choses difficiles avec eux , croit-elle. Évidemment, il faut le faire à hauteur d’enfant, avec des mots et des concepts qui conviennent à leur âge et à leur sensibilité.

Comment présenter la guerre de façon réaliste et franche, mais sans traumatiser les enfants, et surtout, en leur laissant une lueur d’espoir?

L’histoire de Semer des soleils se décline en une série de courts poèmes. Pour un sujet difficile comme la guerre, l’écriture en vers libres permet de présenter l’histoire avec des petits blocs plus poétiques, plus succincts, moins lourds et avec plus de métaphores , ajoute-t-elle.

Semer l’espoir avec des tournesols

Le tournesol est la fleur emblématique de l’Ukraine. Il allait de soi, pour Andrée Poulin, de lui faire un clin d'œil dans son livre. C’est une fleur qui, pour moi, symbolise la lumière, l’espoir , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pour semer des graines d’espoir dans son histoire, Andrée Poulin fait un clin d'œil au tournesol. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Andrée Poulin souligne avoir aussi été inspirée par une vidéo devenue virale au début du conflit en Ukraine. Sur les images, une femme lance des graines de tournesol à un soldat. Elle lui dit : "Mets ça dans ta poche et, quand tu vas mourir, au moins ta mort aura servi à quelque chose!" Le courage de cette dame, le monde était estomaqué de voir ça , se souvient-elle.