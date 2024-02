Au Nouveau-Brunswick, les voitures volées sont réutilisées pour commettre d’autres crimes

Au Nouveau-Brunswick, contrairement aux tendances observées en Ontario et au Québec, les voitures volées sont réutilisées pour commettre d'autres crimes, selon un récent rapport. Dans ces deux provinces, elles sont principalement expédiées à l'étranger.

Au Nouveau-Brunswick comme ailleurs au pays, le nombre de vols de voitures est également en hausse. En effet, en 2022, ils avaient augmenté de 118 % par rapport à 2016, selon Statistique Canada.

Bryan Gast, vice-président des services d’enquête de l’Association Équité, à l'origine du rapport publié au début de février, a mentionné que certains véhicules dans les Maritimes sont principalement volés pour un usage local par le crime organisé ou démontés pour récupérer des pièces détachées. D’autres sont expédiés à l'étranger depuis les ports de Saint-Jean et d’Halifax.

Bryan Gast, vice-président des services d'enquête d'Association Équité. Photo : Michael Drapack/CBC

Ce n’est pas un crime sans victime et ce n’est pas seulement un crime contre les biens. Ils utilisent le produit de la vente de ces véhicules pour financer leurs activités criminelles, qu’il s’agisse de drogues ou d’armes à feu.

Les véhicules volés au Nouveau-Brunswick sont la plupart du temps retrouvés. Ils sont parfois brûlés afin d'effacer les empreintes digitales et d'éliminer d’autres preuves.

Au Canada atlantique, 67 % des véhicules volés ont été récupérés en 2023, comparativement à 44 % en Ontario et à 37 % au Québec, selon le rapport d’Association Équité. La différence est attribuable au grand nombre de véhicules envoyés à l'étranger depuis ces provinces.

Des voleurs ont brisé la vitre arrière de ce véhicule. Photo : Alexandre Silberman/CBC

Bryan Gast, qui est également un ancien agent de la Police provinciale de l’Ontario, ajoute que bien que de nombreux criminels essaient de brûler des véhicules pour éliminer les preuves, c’est une tactique largement inefficace.

Une page Facebook de 8000 membres

Doug Short est propriétaire de Five Star Towing, une entreprise de remorquage du Grand Moncton.

Doug Short a créé le groupe Facebook « Maritime Stolen Vehicle » afin que le public puisse s'entraider pour retrouver les véhicules volés dans la région du Grand Moncton. Photo : Alexandre Silberman/CBC

Tous les deux ou trois jours, il reçoit un appel au sujet d’une autre voiture volée retrouvée dans le Grand Moncton.

Depuis que j’ai commencé à remorquer, ça a triplé , a noté M. Short, qui dirige cette entreprise depuis 18 ans.

Il y a trois ans, une de ses dépanneuses a même été volée. Bien qu’elle n’ait jamais été localisée, cet incident l’a motivé à créer le groupe Facebook « Maritime Stolen Vehicle » afin que le public puisse s’entraider pour retrouver les véhicules volés dans la région. La page compte maintenant plus de 8000 membres.

J’ai reçu de nombreux messages de personnes qui ont eu des véhicules volés et nous les avons trouvés abandonnés un peu partout. Les voleurs commencent à se rendre compte que de plus en plus de gens les ont à l'œil en ce moment.

Il a indiqué que les camions Ford font partie des véhicules les plus fréquemment volés et récupérés dans la région de Moncton, car de nombreux modèles n’ont pas de système de sécurité, ce qui en fait des cibles plus faciles.